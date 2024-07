Das MMORPG MU Legend ist wohl still und heimlich gestorben

Ein weiteres MMORPG ist wohl gestorben, auch wenn der Prozess schleichend war. Der Entwickler von MU Legend erwähnt das Spiel gar nicht mehr.

Dass MMORPGs sterben, daran haben sich die meisten inzwischen gewöhnt. Doch richtig schade ist das, wenn man noch lange Zeit die Hoffnung hatte, dass das geliebte Spiel zurückkehrt und dann besser wird als jemals zuvor. Genau diese Hoffnung scheint nun auch bei MU Legend ein Ende gefunden zu haben. Denn eigentlich wollte das MMORPG nur pausieren.

MU Legend versprach, nach einer Zeit der Neubesinnung zurückzukehren. Aber diese Rückkehr erscheint unwahrscheinlicher als jemals zuvor.

Gute MMORPG-Alternativen findet ihr hier:

Was war bei MU Legend los? 2023 hieß es dann, dass die aktuelle Version von MU Legend viele Probleme habe, an denen man arbeiten müsse. Die Probleme waren „so groß, dass sie nicht einfach behoben werden können“.

Als Konsequenz darauf nahmen die Entwickler das Spiel offline, sie wollten „alles nochmal anschauen und mit der Basis von MU Legend anfangen.“

Weiter hieß es dazu (via mmorpg.org.pl):

Wir versprechen unseren Spielern ein besser entwickeltes und vorbereitetes MU Legend. Danke für eure Unterstützung und wir versprechen, euch zukünftig in besserer Form wiederzubegegnen. Wir versprechen, dass wir bald wieder mit MU Legend zurück sind.

Große Versprechen, die Hoffnung machten.

Was ist daraus geworden? Das Problem an der Sache: Das ist inzwischen 14 Monate her, in denen es keine einzige Statusmeldung gab. Kein Update, keine Ankündigung – nichts.

Dass da noch etwas kommt, darf inzwischen auch bezweifelt werden. Denn der Entwickler Valofe hat MU Legend inzwischen nicht einmal mehr auf der eigenen Website gelistet. Es gibt also keine Anzeichen dafür, dass an MU Legend noch in irgendeiner Weise gearbeitet wird.

Die naheliegende Schlussfolgerung: MU Legend ist still und heimlich gestorben.

Natürlich besteht noch die Hoffnung, dass das Spiel irgendwann zurückkehrt – aber mit jedem verstreichenden Monat sollte man sich wohl mehr mit dem Gedanken anfreunden, dass ein weiteres MMORPG sein Ende gefunden hat. Damit reiht sich MU Legend in zahllosen anderen toten MMORPGs ein.