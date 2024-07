Bald erwartet euch auf Steam ein neues MMORPG, bei dem ihr euren Alltag als Hexen meistern müsst

Ende Juli startet auf Steam ein neues MMORPG in den Early Access. Es erinnert auf den ersten Blick an Palia, lässt euch aber als Hexen euren Alltag meistern. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Um welches Spiel geht es hier? Das kanadische Studio Digital Leisure arbeitet aktuell an einem neuen MMORPG mit dem Namen „Spellfarers“. Am 29. Juli 2024 soll das Spiel auf Steam in den Early Access starten. Es soll euch hier ein entspanntes Sanbox-Abenteuer erwarten, aber eben mit MMO- und Online-Koop-Elementen.

Ein Trailer kündigte den Early Access auf Steam an. Die Grafik und das Gameplay könnten auf den ersten Blick an Titel wie Palia erinnern.

Was euch erwartet? Wie der Trailer zeigt, erwartet euch in Spellfarers ein typisches, entspanntes MMORPG, bei dem ihr euren Alltag als Hexe und Hexer meistern müsst. Ihr startet euer neues Leben in einem einsamen Haus in einem friedlichen Dorf. Dort sollt ihr dem Verschwinden eines Hexers auf die Spur kommen.

Nebenbei kümmert ihr euch um euren umliegenden Garten, pflanzt Nutzpflanzen an und dekoriert eure neuen vier Wände nach euren Vorstellungen. Während ihr euch um eure kleine Farm kümmert, sollt ihr aber auch craften, angeln und eure Umgebung erkunden können.

Mit einem mysteriösen Zauberbuch durch euren Alltag

Als Hexen habt ihr natürlich auf die Möglichkeit, Zauber zu nutzen. Wie genau diese sich auf das Gameplay auswirken und was sie alles bewirken können, wird aber bislang nicht deutlich. Jedoch bekommt ihr ein altes, mysteriöses Zauberbuch an die Hand und werdet von einem tierischen Begleiter, etwa einer Katze, begleitet.

Während ihr euren Alltag meistert und den mysteriösen Geschehnissen auf den Grund geht, könnt ihr auch mit den Bewohnern oder anderen Spielern im Dorf interagieren. Mit den Mithexen sollt ihr sogar einen eigenen Zirkel gründen können, um dann zusammenzuarbeiten.

Da die Entwicklungen während des Early Access noch laufen, geben die Entwickler an, dass es natürlich hier und da zu Bugs und Fehlern kommen kann. Geplant ist aber, dass Spellfarers regelmäßig Patches bekommt und die Entwickler das Feedback der Spieler einbinden wollen. Auch ein anderes MMO auf Steam befindet sich gerade im Early Access: Pax Dei ist im Early Access das beste schlechte MMO für entspannte Spaziergänge vor hübscher Mittelalter-Kulisse