Spieler in Final Fantasy XIV schafft nach 800 Stunden den schwierigsten Solo-Inhalt des MMORPGs

Alice Through the Fey Realm ist das Projekt einer Gruppe von Studenten

Der Tanz der Drachen erklärt: Staffel 2, Folge 4 von House of the Dragon

Jetzt, wo Aurora etwas Zeit gewonnen hat, kann er sich gleich den neuesten Inhalten in Final Fantasy XIV Dawntrail widmen. Das MMORPG bekommt nämlich neue Feldoperationen, wie der leitende Produzent verriet: „Es wird die Fans begeistern“: Chef von Final Fantasy XIV kündigt den am meisten erwarteten Inhalt des MMORPGs für Dawntrail an

Ist das seine erste Herausforderung? Nein, Aurora versucht sich immer wieder an Challenges für Solisten, diese war jedoch seine schwierigste bislang. In einem Stream erklärte er, dass er nur einen Versuch brauchte, um den Dungeon Himmelssäule zu meistern. Der Dungeon funktioniert fast genauso wie der Palast der Toten.

„Es wird die Fans begeistern“: Chef von Final Fantasy XIV kündigt den am meisten erwarteten Inhalt des MMORPGs für Dawntrail an

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to