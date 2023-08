Ein MMORPG bringt gute Nachrichten von der gamescom, eins wird für den neusten Patch kritisiert

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Die Woche im Podcast: In ihrem eigenen Podcast MMO News sprechen die beiden MeinMMO-Redakteure Alexander Leitsch und Mark Sellner diese Woche wieder über die wichtigsten News rund um MMORPGs. Themen waren unter anderem die neue Guild Wars 2-Erweiterung, Blue Protocol und das Drama bei New World.

In dieser Woche standen viele Ereignisse im Zeichen der gamescom. Dort gab es neue Infos zu Throne and Liberty , Tarisland und einigen weiteren Spielen. Wir fassen euch hier alle wichtigen News rund um die MMORPGs zusammen.

