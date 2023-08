World of Warcraft geht einen radikalen Schritt und nerft alle 8 Dungeons, die aktuell relevant sind. Wir verraten euch, was dahinter steckt.

Obwohl die zweite Saison von World of Warcraft Dragonflight inzwischen seit mehreren Monaten läuft, gibt es noch immer regelmäßig unterschiedliche Anpassungen an den Dungeons. Dieses Mal trifft es aber nicht nur eine Instanz, sondern gleich alle.

Was wird geändert? Am gestrigen Mittwoch, also am 23.08.2023, gab es einen kleinen Hotfix in World of Warcraft. Der hatte eine ziemlich gravierende Änderung, denn er ändert, wie stark „Mythisch+“-Dungeons skalieren. Die Änderung ist:

Über Schlüsselstein-Stufe 20 erhöht jedes zusätzliche Level die Lebenspunkte und den Schaden der Gegner um 8 % (vorher 10 %).

Was auf dem Papier nach wenig klingt, sorgt auf höheren Stufen für deutlich weniger Lebenspunkte der Feinde und auch weniger Schaden, den es wegzuheilen gilt.

Was war das Problem? Seit der Einführung des Verstärkung-Rufers sind die Wertungen im Bereich „Mythisch+“ ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Es gab über mehrere Wochen eine sogenannte „God Comp“ die quasi das perfekte Team aus Spezialisierungen darstellte. Makellos gespielt konnte dieses Teams mythische Schlüsselsteine bis zu drei Stufen höher abschließen als alle anderen Gruppen. Oder anders gesagt: Die Kombo war einfach komplett overpowered.

Das ist allerdings ein Problem, denn die entsprechenden Gruppen haben nun eine so hohe Wertung, dass andere da gar nicht mehr heranreichen können. Das ist besonders ärgerlich, da eine hohe Wertung am Ende der Saison mit besonderen Titeln belohnt wird.

Mit dem Nerf an allen Dungeons über Stufe 20 sollte es nun wieder möglich sein, Dungeons auch noch ein paar Stufen höher abschließen zu können. Damit sollten alle die Chance haben, am Kampf um die Titel noch teilzunehmen.

Was haltet ihr von den Nerfs? Sind die angemessen und sinnvoll? Oder übertrieben und nur wegen „Rumgeheule“ entstanden?

Gerade könnt ihr euch in WoW auch ein besonderes Transmog-Set erfarmen – aber ihr habt nur wenig Zeit.