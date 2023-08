WoW: Ihr habt nur zwei Wochen Zeit, um dieses Transmog-Set beim Drachenrennen zu bekommen

Ein neues Event ist in World of Warcraft gestartet. Allerdings rennt die Zeit, denn wer die Belohnungen will, muss sich beeilen.

In World of Warcraft gibt es ein neues Event, das aktuell zum ersten Mal läuft. Das „Kalimdorpokal“-Event lockt mit einigen exklusiven Belohnungen, benötigt allerdings auch ein wenig Zeit. Dafür könnt ihr schonmal hineinschnuppern, wie sich irgendwann das Drachenfliegen in der alten Welt anfühlen wird.

Was ist das für ein Event? Beim Kalimdorpokal gibt es insgesamt 16 verschiedene Drachenrennen auf dem alten Kontinent Kalimdor. Der Abschluss aller Rennen wird mit einer neuen Währung belohnt, die ihr beim entsprechenden Event-Händler eintauschen könnt.

Wie auch bei allen anderen Drachenrennen gibt es „normal“, „fortgeschritten“ und „rückwärts“. Dabei ist es das Ziel, den Timer zu schlagen und am besten mit einer Gold-Zeit das Rennen abzuschließen, um die Erfolge einzuheimsen und möglichst gut abzuschneiden.

Bei Lord Andestrasz beginnt das Event und eure Questreihe.

Wie kann man am Event teilnehmen? Um an den Drachenreiten-Rennen in Kalimdor teilnehmen zu können, solltet ihr zuerst nach Valdrakken reisen und Lord Andestrasz aufsuchen. Den findet ihr bei den Koordinaten 26 / 48, auf der westlichen Seite der Obsidianenklave. Dort könnt ihr die erste Quest annehmen und auch den Händler betrachten, der die Belohnungen für das Event verkauft.

Bei Maztha könnt ihr die Belohnungen kaufen. Sie steht neben Lord Andestrasz.

Beachtet allerdings, dass das Event nur vom 15.08. bis zum 28.08. – ihr habt also noch rund 2 Wochen Zeit, um euch alle Belohnungen zu erspielen.

Was gibt es für Belohnungen? Sämtliche Belohnungen sind rein kosmetisch. Neben einigen Anpassungen für eure Drachen gibt es vor allem ein Transmog-Set. Das Set dürften WoW-Fans bereits kennen, denn die Zwergin im ersten Cinematic zu Dragonflight trug es. Das Drachenreiter-Set besteht aus 7 Einzelteilen, die jeweils 20 der neuen Abzeichen kosten. Es kostet komplett also 140 Abzeichen.

Wollt ihr zusätzlich noch die Anpassungen für eure Drachen haben, benötigt ihr noch einmal 100 weitere Abzeichen.

Solltet ihr bereits alle Belohnungen gekauft haben, könnt ihr euch für überschüssige Abzeichen direkt Ruf bei Valdrakken kaufen. Das wird allerdings erst angeboten, wenn ihr wirklich alle Gegenstände bereits besitzt.

Habt ihr schon an den Drachenrennen teilgenommen? Oder könnt ihr damit gar nichts anfangen?