WoW WotLK Classic bekommt nun doch ein kontroverses MMORPG-Feature, weil die Leute danach gebettelt haben

Mit der ursprünglichen Version von Wrath of the Lich King bekam WoW den Dungeon Finder, der bis heute heiß diskutiert wird. Zum Start von WOTLK Classic hieß es, dass darauf verzichtet wird. Nun hat Blizzard jedoch seine Meinung geändert – auf Drängen der Spieler selbst.

Was ist das für ein Feature? Der Dungeon Finder ermöglicht es euch, per Knopfdruck eine Gruppe für eine Instanz zu finden und euch direkt zu ihrem Eingang zu teleportieren. Das ist heute in MMORPGs schon eher der Standard als die Ausnahme.

Das Feature wurde gegen Ende von Wrath of the Lich King eingeführt und gilt für einige als die Neuerung, die das “Gefühl vom alten WoW” zerstört hat. Alles sei dadurch unsozialer und hektischer geworden, die Bindung zwischen den Spielern sei verloren gegangen.

Genau deshalb hat Blizzard angekündigt, auf den Dungeon Finder in der Classic-Version zu verzichten.

Was ist jetzt neu? In einem “Community Council Live Chat” haben die Entwickler einige neue Infos rund um WoW Classic geteilt. Dazu gehört auch, dass sie an einem Random Dungeon Finder und einem Default Quest Helper arbeiten. Beide sollen künftig in WOTLK Classic eingeführt werden.

Dungeon Finder ist kontrovers, aber wird von vielen gefordert

Wieso ändert Blizzard seine Meinung? Schon vor dem Release der neuen Erweiterung gab es einige Stimmen, die den Dungeon Finder gefordert haben. Sie begründeten es damit, dass das LFG-Tool, das es zuvor gab, grauenhaft war.

Die angepasste Version, die zum Start von WOTLK Classic veröffentlicht wurde, gleicht eher einem Schwarzen Brett und kommt insgesamt nicht gut an. Es soll immer wieder vorkommen, dass zwar eine vollständige Gruppe im Schwarzen Brett vorhanden wäre, aber sie einfach in drei getrennten Suchanfragen existieren.

In den letzten Wochen wurden deshalb immer mehr Stimmen laut, die sich dringend eine Rückkehr vom Dungeon Finder wünschen, gerade jetzt, wo die Spielerzahlen nicht mehr so stark wie beim Launch 2022 sind. Im Forum finden sich dutzende Threads dazu.

Wann kommt der Dungeon Finder? Bald. Eine genauere Aussage gibt es noch nicht. Allerdings soll das Tool ausgiebig auf dem PTR getestet werden, bevor es auf die Live-Server kommt. Selbiges gilt auch für die Quest-Verfolgung, die im ursprünglichen Wrath of the Lich King ebenfalls mit Patch 3.3 erschien.

Voraussichtlich kommen beide Neuerungen zusammen mit dem nächsten Raid Eiskronenzitadelle.

Was wurde noch im Live Chat gesagt?

Die Entwickler finden die Idee von Classic+ interessant.

Die nächste Season für WoW Classic wird kommen und nicht nur “Saison der Meisterschaft Zwei” heißen

Es wird keine erneute Möglichkeit fürs Klonen von Classic-Charakteren geben

Es gibt keine Pläne, Classic Ära um die Systeme Erfolge oder Transmogrifikation zu erweitern

Was sagt ihr zur Rückkehr des Dungeon Finders? Findet ihr die Änderung gut oder eher schlecht?

