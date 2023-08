Eine der letzten deutschen Fanseiten zu WoW schließt: „Von diesen Zahlen kann man nicht leben“

Manacrew sollte ursprünglich eine allgemeine Webseite zu MMORPGs werden, fokussierte sich aber schon kurz nach dem offiziellen Release fast ausschließlich auf WoW. Nun gab der Gründer Andi das Aus bekannt. Er selbst hadert mit dem MMORPG, aber auch mit den Zahlen der Webseite allgemein.

Was war das für eine Webseite? Manacrew wurde anfangs als großes MMORPG-Projekt ohne Bullshit und mit viel Liebe angekündigt. Das Herzstück sollte die Webseite mit allen wichtigen News und Guides sein, die eher an eine Fansite als an ein Newsportal erinnert. Sie sollte durch einen YouTube-Kanal, Livestreams und einen Podcast ergänzt werden.

Im Fokus standen neue Titel wie Ashes of Creation oder Corepunk, das Anfang des Jahres neues Gameplay zeigte, aber auch etablierte Spiele wie WoW oder New World sollten abgedeckt werden.

Hinter dem Projekt stand Andi, der früher Vanion.eu geleitet hatte und nun etwas Neues kreieren wollte. Schon 2021 fühlte er sich mit WoW als Standbein allein nicht wohl und wollte zudem seine Liebe für andere MMORPGs ausleben können. Allgemein sei die Leidenschaft für WoW weg.

Was ist nun passiert? In einem Video kündigte Andi die Einstellung von Manacrew an. Dort werden fortan keine Artikel mehr veröffentlicht, allerdings bleibt sie erstmal mit dem aktuellen Stand online. Auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal wurden alle Videos – außer dem neusten – auf Nicht gelistet gestellt.

Hier könnt ihr euch anhören, was Andi zu sagen hat. Auf die wichtigsten Punkte gehen wir aber auch im Artikel noch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Manacrew startete holprig und blieb sprunghaft

Wie lief die Entwicklung? Eher holprig. Das Portal ging viel später und mit viel weniger Features online, als ursprünglich geplant. Der Release war für Anfang/Mitte 2022 gedacht, doch am Ende schaffte Andi es nur, die Webseite kurz vor Dragonflight im November herauszubringen.

Danach fokussierte sich Manacrew auch primär auf WoW. Dazu gab es täglich News und allerhand Guides. Einige MMORPGs wie Ashes of Creation wurden noch mit News versehen, viele andere Spiele wurden aber außen vor gelassen. Nebenprojekte wie der Podcast (letzte Folge zum Dragonflight-Release im Dezember 2022) oder die Livestreams wurden eingestellt.

In mehreren Videoblogs erklärte er über Monate die Umstände und Hürden, auf die er im Laufe der Zeit stieß.

Warum hört er jetzt auf? Am Ende war Manacrew fast wieder eine WoW-Seite, wie es bei Vanion.eu der Fall war und wovon sich Andi eigentlich trennen wollte. Im Video zeigt er die Zahlen von seiner alten Seite, die er nach dem Tod von Patrick Vanion Michalczak übernommen hatte, und Manacrew:

Rund um den Release von Shadowlands machte Vanion.eu in der Spitze über 200.000 Seitenaufrufe an einem Tag und blieb sehr konstant über den 50.000.

Die Nachfolge-Seite Manacrew kam in der Spitze zwar auf knapp 50.000 Seitenaufrufe, war aber deutlich sprunghafter. An schlechten Tagen ging es auch mal unter die 18.000.

Zudem erklärt Andi, dass auch die Zahlen bei YouTube deutlich eingebrochen seien. Statt über 100.000 Aufrufe auf Raid-Guides generierte er jetzt meist nur noch zwischen 10.000 und 40.000.

Diese Zahlen sollen jedoch nicht reichen, um eine Person in Vollzeit zu finanzieren. Damit fehlt auch das Geld, um weitere Mitarbeiter zu bezahlen, die dann Artikel zu anderen MMORPGs liefern. Er geht auch davon aus, dass sich die Zahlen in Zukunft nicht bessern werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass er selbst kaum noch WoW spielt. Im Video heißt es: „Ich sag’s auch ganz ehrlich, ich hab mich jetzt seit zwei oder zweieinhalb Monaten nicht mehr eingeloggt.“

Wie geht es jetzt weiter? Andi möchte sich komplett von dem Thema WoW lösen. Er möchte Spiele wieder spielen, um Spaß zu haben. Der YouTube-Kanal soll künftig mit neuen Videos befüllt werden, die seine persönliche Reise in die Zukunft zeigen. Und Kochen soll eine Rolle spielen.