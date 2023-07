Wer im neuen WoW-Modus feige ist, kann seinen Charakter für 72 Stunden vergessen

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

„Belohnt“ wird diese Leistung allerdings mit einer besonderen Ohren-Kette, die man als Buff am eigenen Charakter zu sehen bekommt. Jeder andere Held, den ihr im Duell getötet habt, fügt einen Stapel dieses permanenten Buffs hinzu. So sieht jeder mit einem Klick auf euren Charakter, wie vielen anderen ihr schon das Leben genommen habt – und ob man es sich euch besser nicht verscherzen sollte.

Warum sollte man an Duellen teilnehmen? Natürlich ist es ungeheuer riskant, im Hardcore-Modus ein Duell auf Leben und Tod anzunehmen. Das ist also ohnehin nur etwas, für sehr erfahrene PvP-Fans und alle, die einen noch extremeren Nervenkitzel suchen.

Ihr könnt den Debuff übrigens nicht erhalten, während ihr euch unter einem Kontrolleffekt befindet. Also kann zum Beispiel ein Priester euch nicht in Gedankenkontrolle nehmen, um euch dann aus dem Gebiet des Duells zu tragen.

Wie bekommt man diesen Debuff? In der Hardcore-Variante von WoW Classic wird es die Möglichkeit geben, andere Spieler zum „Mak’gora“ herauszufordern – also einem Duell bis zum Tod. Dieses Duell endet wirklich nicht bei 1 HP, sondern geht bis zum Tod eines der beiden Charaktere.

Effektiv bedeutet das, dass euer Charakter in diesen 3 Tagen nicht nur von allen anderen Spielern geächtet wird, sondern ihr ihn auch quasi nicht spielen könnt. Eine Reduktion von 20 % macht in WoW Classic aus einem sicheren Kampf oft schon einen, den man nur knapp übersteht.

Was ist das für ein Debuff? Der „Feigling!“-Debuff bleibt für satte 3 Tage bestehen – also 72 Stunden. Er bringt eine ganze Menge an negativen Effekten mit sich:

Das neuste Modus in World of Warcraft ist nichts für Feiglinge. Denn die können ihren Charakter dann für 72 Stunden quasi nicht verwenden.

