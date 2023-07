Bots in WoW Classic bereiten Sorge: „Da fliegen einfach 3 Bots gleichzeitig rum, lol“

Bots in World of Warcraft sind oft dreist. Doch nirgendwo ist es so offensichtlich und schlimm wie in Classic. Dort fliegen die Betrüger einfach durch die ganze Welt.

World of Warcraft hat schon ewig ein Problem mit Bots. Auch wenn in Dragonflight die Plage etwas eingedämmt zu sein scheint, ist es gerade in WoW Classic und Wrath of the Lich King Classic besonders düster. Hier sind Bots so stark vertreten, dass die Wirtschaft vieler Realms kollabiert ist. Wie dreist diese Bots sind, hat ein YouTuber festgehalten.

Was wird im Video gezeigt? Der YouTuber AzAMOuS zeigt, wie dreist Bots auf den Realms der Classic-Ära vorgehen. Sie sind nicht nur automatisiert am Farmen von Ressourcen, sondern hebeln auch einfach die Gesetze des Spiels aus. So kann man im Video mehrfach Magier sehen, die einen „Fly-Hack“ nutzen und einfach fliegend zu Stratholme marschieren – und auch nach Tagen und Wochen nicht gebannt werden.

Achtung, Azmous hat als Stilmittel seiner Videos eine sehr monotone, langsame Sprechweise – das ist nicht für jeden was:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum ist das jetzt ein Problem? Die Fans von WoW Classic freuen sich auf die offiziellen Hardcore-Realms, die bald starten sollen. Doch diese besondere Erfahrung könnte dadurch getrübt werden, dass Bots nicht nur die Wirtschaft ruinieren, sondern sich auch Vorteile erschleichen oder schlicht durch Schummeleien anderen Charakteren das Lebenslicht auspusten – und das permanent, immerhin wird es ja ein Hardcore-Spiel mit nur einem Leben.

Da die Bots das in Classic vermeintlich ungestraft machen können, haben die meisten keinen Grund zu der Annahme, dass das auf HC-Servern anders sein sollte.

Warum macht Blizzard nichts? Das ist die große Frage, die sich viele Fans von WoW Classic stellen. Blizzard veröffentlicht zwar immer wieder, wie viele Bots und Accounts man in den letzten Wochen gesperrt und gebannt hat – aber an der sichtbaren Situation auf den Realms scheint das nur wenig zu verändern.

Auch die Einführung der WoW-Marke, die als Kampfmittel gegen Goldseller dienen sollte, scheint zumindest in der Classic-Variante von WoW kaum bis keinen Nutzen erfüllt zu haben. Noch immer sind Bots und Gold-Seller zahlreich vertreten und manche Vorfälle – etwa mit dem Ring für umgerechnet 13.000 Euro – sorgen für weitere Zweifel, ob man die Lage wirklich im Griff hat.

Es bleibt zu hoffen, dass Blizzard härter durchgreift und die Classic-Realms vor solchen Problemen schützen kann. Denn das fordern auch die meisten Spieler mit dem Argument: „Immerhin bezahle ich jeden Monat für das Spiel.“