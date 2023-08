WoW: Tank hält seine Gruppe als Geisel, erpresst Gold, um einen Dungeon abzuschließen

Im September erscheint übrigens der nächste Patch in WoW. Was dieser bringt, erfahrt ihr hier: WoW: Fyrakks Zorn erscheint bald – Patch 10.1.7 kommt schon im September .

Wie kam die Aktion im Reddit an? Logischerweise nicht gut. Die Nutzer forderten, dass die Gruppe die Spieler melden soll, damit sie für Erpressung gesperrt werden. Einige recherchierten und fanden das Profil des Spielers auf Raider.io, einem Tool, um den Fortschritt in Instanzen zu überprüfen.

Was hat der Paladin genau getan? Am 13. August zog eine Gruppe gemeinsam los in das Keystone-Dungeon Brackenhide Hollow auf der Stufe +16. Vor dem finalen Boss verlangte der Retri-Paladin dann, dass die Gruppe ihm und dem Tank 50.000 Gold zahlt, andernfalls würden sie den Run nicht beenden.

In World of Warcraft haben ein Paladin und ein Todesritter gemeinsam ihre Dungeon-Gruppe erpresst. Sie wollten Gold, andernfalls würden sie die Gruppe verlassen. Ein Spieler teilte die Aktion im Reddit und wurde damit zum Top-Thread mit über 1.300 Upvotes. Inzwischen wurde der Paladin aus seiner Gilde geworfen.

