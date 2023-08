New World bringt heute lang erwartetes Transmog-Feature, doch die Umsetzung macht viele sauer

Heute, am 21. August, wird das neue Transmog-System in New World ins Spiel gebracht. Über dieses könnt ihr gesammelte Skins kostenlos auf eure aktuelle Ausrüstung übertragen. Doch einen Haken gibt es, der nun im FAQ deutlich geworden ist.

Wie funktioniert Transmog? Nach dem Update könnt ihr jeden Rüstungs- oder Waffenskin, den ihr wahlweise angelegt, im Inventar oder in eurer Bank habt, für das System freischalten. Dafür benötigt ihr jeweils eine Transmog-Marke.

Einmal registriert, könnt ihr das Aussehen eurer Ausrüstung bei einem Outfit-NPC jederzeit verändern. Dieser steht in jeder großen Siedlung und die Veränderung kostet euch nichts.

Was ist dann das Problem? Die Transmog-Marken kommen nicht gut an. Zwar bekommt ihr sie kostenlos, indem ihr Elite-Truhen im Spiel öffnet oder den Battle Pass vorantreibt. Allerdings nur in sehr geringer Zahl:

Aus den Truhen bekommt ihr lediglich eine Marke pro Woche! Und das bei einer Drop-Wahrscheinlichkeit von 1 %.

Auch über den kostenlosen Battle Pass gibt es nur 3 Marken insgesamt – auf den Stufen 15, 50 und 100.

Als Alternative gibt es die Marken für echtes Geld, doch selbst da sind die Preise vielen einfach zu teuer.

Hier bekommt ihr das Transmog-System nochmal im Video erklärt:

Tausende Skins, aber viel zu wenig Marken

Ist das wirklich so ein großes Problem? Die Spieler wünschen sich Transmog, damit sie ihr Aussehen nach ihren Wünschen anpassen können, ohne auf die perfekten Stats verzichten zu müssen. Doch wer gerne alle Skins im Spiel sammeln möchte, hat ein großes Problem.

Die gesammelten Skins werden – anders als etwa in Guild Wars 2 – nicht automatisch freigeschaltet, sondern müssen mit der Marke aktiviert werden. Aktiviert man sie nicht, sondern verkauft oder zerstört das Item, muss man es erst wieder finden, wenn man das Aussehen später doch noch haben möchte.

Nun gibt es allein für jede Waffe über 200 verschiedene Skins. Bei 14 verschiedenen Waffen und drei verschiedenen Rüstungstypen gibt es tausende Items im Spiel. Laut NWDB sogar insgesamt 17.461.

Und die kann man schlecht alle in der Bank aufbewahren.

Spielerisch würde es auch mit dem regelmäßigen neuen Battle Pass über 200 Jahre dauern, um alles zu aktivieren. Oder man zahlt echtes Geld:

Das teuerste Paket bringt 50.000 Glücksmarken für 41,99 Euro.

Für 50.000 Glücksmarken bekommt ihr 25 Transmog-Marken.

Das Freischalten aller Skins würde damit über 29.000 Euro kosten.

Wie kommt das System an? Nicht gut. Das System wird mehrfach als “Dogshit” bezeichnet. Es wird sowohl die reine Zahl kritisiert, als auch die Tatsache, dass PvPler und Dungeon-Fans komplett außen vor gelassen werden.

Machen es andere MMORPGs besser? Ja, es gibt etliche Titel, wo die Garderobe kostenlos ist oder Ingame-Währung kostet, etwa bei WoW oder dem neuen Palia.

Guild Wars 2 lässt euch hingegen alle Skins kostenlos registrieren, möchte aber für die Veränderung Transmutationskristalle haben. Diese gibt es sowohl Ingame als auch für Echtgeld.

Der Unterschied hier ist aber, dass man sich eher in seiner Veränderungswut zügeln muss, als bei der Aufbewahrung der Skins. Außerdem lässt sich in GW2 immer Gold in Echtgeld-Währung tauschen, sodass man sich über dutzende Wege neue Kristalle erfarmen kann.

Was sagt ihr zu dem Transmog-System von New World? Ist die Kritik der Fans berechtigt?

Im Herbst soll New World übrigens die erste Erweiterung bekommen. Auch zwei neue Updates sind noch geplant: MMORPG New World bringt 2023 neue Seasons, eine Erweiterung und Mounts – Klingt absolut großartig