New World zeigt endlich ein Feature, auf das die Spieler seit Release warten

Was sagt ihr zum Thema Transmog? Ist ein solches System in heutigen MMORPG Pflicht oder konntet ihr bisher problemlos darauf verzichten?

Damit bietet New World endlich die wichtigsten Feature, um sich auch im Endgame richtig hübsch zu machen. Fashion spielt in anderen MMORPGs wie Guild Wars 2, Palia oder Final Fantasy XIV eine wichtige Rolle.

New World: Forged in Aeternum – Transmog

Was hat New World da gezeigt? In einem neuen Video erklären die Entwickler, wie das neue Transmog-System funktioniert. Dazu könnt ihr jeden Rüstungs- oder Waffenskin, den ihr wahlweise angelegt, im Inventar oder in eurer Bank habt, für das System freischalten. Dafür benötigt ihr jeweils ein Transmog-Token.

New World bringt noch in diesem Sommer ein Transmog-System, mit dem man die Skins von Rüstungen und Waffen austauschen kann. Da die Stats eine große Rolle spielen, aber nicht jeder Skin im Spiel gelungen ist, warten die Spieler schon seit dem Release auf dieses Feature. Gleichzeitig könnt ihr künftig eure Ausrüstung einfärben.

