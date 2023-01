Diese Woche gab es sowohl positive als auch negative Nachrichten bei den MMORPGs. Hervorheben möchten wir vor allem das neue MMORPG Starfall, den neusten Patch in FFXIV und den verschobenen Test bei Blue Protocol. Doch auch bei WoW, Lost Ark und Co. gab es Neuigkeiten.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Blue Protocol verschiebt seinen geplanten Netzwerk-Test in Japan auf unbestimmte Zeit. Grund sind Probleme am Server und Netzwerk, die jedoch “schwerwiegend” sein sollen. Wann der Test stattfindet, ist derzeit noch unbekannt (via Twitter).

Ob dies Auswirkungen auf den geplanten Release im Frühjahr 2023 in Japan hat, ist ebenfalls ungewiss.

Die Diskussion der Woche: Wir wollten von euch wissen, auf welches der neuen MMORPGs für 2023 ihr euch am meisten freut. Nicht ganz überraschend gewann Throne and Liberty. Hier findet ihr den neusten Trailer zum Spiel:

Ein neuer MMORPG-Podcast: Alexander Leitsch und Mark Sellner – zwei der drei MMORPG-Autoren hier auf MeinMMO – haben zusammen einen Podcast gestartet. In MMO News sprechen sie alle 14 Tage über die wichtigsten Ereignisse in der MMORPG-Welt und geben ihre Meinung dazu ab. Außerdem gibt es zwischendurch Specials zu einzelnen Spielen.

Den Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple oder YouTube verfolgen. Er ist ein eigenständiges Projekt und ist nicht der Nachfolger des MeinMMO-Podcasts.

Lost Ark und New World verlieren Spieler und ArcheAge veröffentlicht merkwüridgen Trailer

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Alle neuen MMOs und Online-Games für 2023 haben wir hier gesammelt: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2023: Die große Release-Liste.