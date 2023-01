MMORPG-Visionär verlässt Amazon – Noch bevor sein 1. Spiel erschien

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

In seiner Zeit bei Amazon ist keines der Spiele, an denen Smedley gearbeitet hat, je erschienen. Das Herr-der-Ringe-MMO wurde bereits 2021 wieder eingestellt . Ein Sci-Fi-MMO von Amazon ist bis heute nicht offiziell angekündigt.

Amazon hatte in der Vergangenheit einige Schwierigkeiten mit dem Erfolg ihrer Spiele. Der Shooter Crucible etwa lief so schlecht, dass er “un-veröffentlicht” wurde . Hier der Trailer zum mittlerweile eingestellten Game:

John Smedley ist bekannt für etliche namhafte MMORPGs aus vergangener Zeit. Seit 2017 arbeitet er bei Amazon Game Studios. Jetzt verlässt er den Betrieb, um „etwas Neues“ zu verfolgen. In seiner Zeit bei Amazon erschien keines der Spiele, an denen er gearbeitet hat.

