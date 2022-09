Der Boss erklärt, warum das großartige Evolve auf PC, PS4, Xbox One so katastrophal scheiterte – Räumt 2 schwere Fehler ein

Im Februar 2015 erschien der First-Person-Shooter Evolve für Xbox One, PC und PS4. Evolve gilt als einer der schlimmsten Gaming-Flops der letzten 10 Jahre – dabei hatte der asymmetrische Shooter viele Fans vollends überzeugt. Der ehemalige Chef der Firma hinter dem Spiel, Christoph Hartmann, blickt jetzt auf Evolve zurück und räumt 2 schwere Fehler ein: Ein billiges, schnell hingeklatschtes PvE und die Entscheidung, das Spiel nicht „Free2Play“ anzubieten. Und irgendwie ist Titanfall dran Schuld.

Wie schlimm scheiterte Evolve?

Ziemlich schlimm. Das Spiel erhielt zwar auf Metacritic ordentliche 77 % und konnte eine loyale Fan-Base aufbauen, die es geliebt hat: MeinMMO-Autorin Cortyn schwärmt heute noch von ihrer Jagd als Monster Goliath. Doch kommerziell erfolgreich war Evolve nicht.

Die Spielerzahl von Evolve auf Steam war von Beginn an niedrig, mit um die 9000 im Schnitt. Und die Spieler waren unheimlich schnell weg. Schon 3 Monate nach Release, im Mai 2015, hatte Evolve, noch 710 Spieler im Schnitt online.

Auch ein Gang ins Free2Play konnte Evolve nicht mehr retten. 2018 wurde das Spiel faktisch eingestellt.

Hier zeigen wir euch Evolve im Trailer:

Der ehemalige 2K-Boss sagt, er hatte von Beginn an „Druck von oben“ – Angst, dass es floppt

Wer spricht da jetzt? In einem Interview mit GameSpot erklärt Christoph Hartmann das Scheitern von Evolve. Hartmann ist heute der Boss von Amazon Games, damals war er der „President von 2K Games“, also für Evolve verantwortlich.

Hartmann erzählt, man hatte das Spiel nach dem Konkurs von THQ bei einer Auktion erworben und hatte schon früh „Druck von oben“.

Die obere Etage fürchtete offenbar, das neue Spiel der „Left 4 Dead“-Leute werde ein Flop.

Evolve ist das Spiel, das Ihr alle vermissen solltet

Boss hoffte auf Titanfall – Aber das zeigte: Only-PvP geht nicht auf Xbox One, PS4

Das war der 1. große Fehler: Evolve war eigentlich als reines PvP-Spiel gedacht. Hartmann sagte, damals dachte man, das neue Spiel Titanfall würde jetzt beweisen, dass man ein reines PVP-Spiel auf den Konsolen PS4 und Xbox One verkaufen könnte. Das hatte er zumindest gehofft.

Doch in der Realität, versuchte Titanfall PvP zu verkaufen und es hätte „nicht so richtig“ geklappt, also musste Hartmann seine Pläne kurzfristig verändern.

Das Spiel war nur PvP und ich hatte das Gefühl wir müssten PvE dazu packen, weil es sich sonst nicht verkaufen würde. Titanfall hat versucht „Nur PvP“ zu verkaufen und es hat nicht so richtig geklappt. Ich hatte gehofft, dass Titanfall beweisen würde, dass man ein reines PvP-Spiel auf Konsolen verkaufen haben. Aber es hat so ziemlich das Gegenteil bewiesen. Also machten wir eine billige PvE-Version, die wir nie hätten machen sollen. Christoph Hartmann, damals President of 2k Games

Was war der 2. große Fehler? Die große Kritik an Evolve war damals das Preis-Modell: Denn das Spiel erschien zum Vollpreis, bot aber Jäger und Monster als kaufbare DLCs an. Das wurde dem Spiel letztlich zum Verhängnis. Heute sieht das Hartmann auch so:

Die richtige Entscheidung wäre es gewesen, das Spiel von Beginn an Free2Play zu machen. Es wäre eine mutige Entscheidung gewesen – aber ich schaute auf die Zahlen und dachte, wir müssen eine bestimmte Nummer erreichen … ich hab es nicht gemacht. Es wäre eine mutige, aber richtige Entscheidung gewesen. Christoph Hartmann, damals President of 2k Games

Falsches Preis-Modell und dann kam die Todesspirale

Das steckt dahinter: Evolve ist ein tragischer Fall eines Spiels mit unheimlich viel Potenzial, das durch diese Fehlentscheidungen gescheitert ist: Vor allem das Preis-Modell erwies sich als fataler Fehler.

Denn bei dem Spiel hatten viele, als sie Trailer sahen und das Konzept hinter Evolve verstanden, den Eindruck: Evolve wird ein Free2Play-Spiel, bei dem man sich Helden, Monster und Kosmetika entweder verdienen oder optional dazukaufen kann – wie bei League of Legends. So wäre es die damals und heute übliche Konvention gewesen für eine Art von „Hero-Shooter“.

Als Vollpreis-Titel plus kaufbare DLCs löste es aber eine sehr negative Reaktion bei vielen Spielern aus.

Dann setzte, wie bei Multiplayer-Spielen üblich, eine Art Todesspirale ein: Neue Spieler blieben aus, die Stammspieler wurden immer besser, der Einstieg wurde immer schwerer, irgendwann dauert die Match-Suche zu lange und dann gilt das Spiel als totaler Flop, den niemand mehr kaufen will.

Einen Meinungs-Artikel zum Untergang des Spiels, aus der damaligen Sicht, lest ihr hier:

Evolve war zum Scheitern verurteilt, als Spieler gewinnen wollten