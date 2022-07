Das Monster-Spiel Evolve lebt wieder – Die Server sind erneut online

Das Monster-Spiel Evolve ist zurück – zumindest ein bisschen. Die Server sind wieder aktiviert. Was steckt dahinter?

Evolve war einer der großen Vorreiter des asymmetrischen Spiele-Genres, mit einer eigentlich tollen Idee: Vier Jäger kämpfen gegen ein schier übermächtiges Monster und müssen es in die Knie zwingen. Dabei werden sowohl Jäger als auch Monster von Menschen gespielt, NPCs waren im Grunde nicht vorgesehen. Das erfüllte auf der einen Seite die grandiose Machtfantasie einer übermächtigen Bestie, auf der anderen Seite das berauschende Gefühl, als Team einen viel zu starken Feind bezwingen zu können.

Doch Evolve starb einen unrühmlichen Tod, schaltete am Ende im Jahr 2018 sogar die Server ab. Doch jetzt wird das Spiel wieder gespielt. Was ist da los?

Was ist mit Evolve passiert? Evolve startete als vielversprechender AAA-Titel, musste jedoch kurz nach dem Launch schon zahlreiche Spieler einbüßen. Langsame Updates und eine verkorkste DLC-Marketing-Kampagne der Publisher ließen das Spiel rasch in Ungnade fallen. Selbst die mit heißer Nadel gestrickte Umstellung auf ein „Free2Play“-Modell konnte das Spiel nicht retten und so gingen schon nach kurzer Zeit die Lichter aus.

Aber immerhin konnten Besitzer von Evolve noch spielen. Auch wenn die meisten Server abgeschaltet wurden, dank Peer-to-Peer-Verbindung war es noch immer möglich, mit anderen zu spielen. Zumindest bis vor einer Weile.

Noch einmal Monster bekämpfen – oder das Monster sein. Jetzt geht es.

Es ist nicht ganz klar, was dazu geführt hat, allerdings steht ein Steam-Update in Verdacht. Doch seit einer Weile waren nicht einmal mehr die Peer-to-Peer-Verbindungen möglich.

Da gingen die Käufer und Fans auf die Barrikaden. Auf einem Discord-Server mit über 10.000 Mitgliedern sprachen sich die Spielerinnen und Spieler ab, schickten Mails an den Publisher 2K und baten um die Reaktivierung der Server. Das war offenbar von Erfolg gekrönt.

Andere Spiele sind ebenfalls zu früh von uns gegangen, besonders bei den MMORPGS: 7 MMORPGs, die zu schnell gestorben sind

So haben sich die Spielerzahlen entwickelt: Wie die Kollegen von der GameStar berichten, sind die Evolve-Server plötzlich wieder aktiv. Die Meldung von den reaktivierten Servern bescherte Evolve einen kleinen aber doch deutlichen Zuwachs an Spielern.

Waren in den vergangenen Monaten höchstens 43 Leute gleichzeitig im Spiel online, stieg diese Spitze in der Nacht von dem 27. Juli auf den 28. Juli sogar auf stolze 828 Spieler (via steamcharts.com). Das ist ein Anstieg von über 1.800 %. Noch verbreitet sich die Nachricht, dass man Evolve wieder spielen kann, daher wäre es durchaus denkbar, dass in den nächsten Tagen noch ein paar Spieler hinzukommen.

Als Wraith noch einmal durch die Jäger pflügen …

Wie kann man mitspielen? Das ist aktuell nur möglich, wenn ihr Evolve bereits besitzt, denn das Spiel wird auf Steam seit einer Weile nicht mehr gelistet. Nur, wer es bereits in der Bibliothek hat, kann auf das Monster-Spiel auch zugreifen. Dann funktionieren allerdings gerade beide Versionen, also sowohl „Evolve Stage 2“, also die Free2Play-Variante wie auch „Evolve Legacy“, also die ursprüngliche Variante des Spiels, die man über „Eigenschaften“ und dann „Betas“ in der Spielbibliothek herunterladen kann.

Manche Fans hoffen, dass Evolve nun wieder genug Aufsehen erregt, um einmal mehr im Store von Steam zu landen und relevant zu sein. Doch diese Hoffnung sollte man wohl mit Vorsicht genießen.

Ein grundsätzlich schönes Zeichen – denn manche haben sich vom Tod Evolves nie so richtig erholt.