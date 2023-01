Mit dem Release des neuen Patches 6.3 in Final Fantasy XIV kam auch ein neues schickes Outfit ins Spiel, das ihr ganz leicht erspielen könnt. Wir verraten euch hier kurz, wie das geht.

Das ist das Outfit: Bei der neuen Kleidung handelt sich um ein östliches Outfit, das mit dem Update 6.3 implementiert wurde. Es besteht aus 5 Teilen und kann sowohl von männlichen als auch von weiblichen Charakteren getragen werden.

Yakaku-Outift auf männlichen und weiblichen Charakteren.



Das Yakaku-Outfit kommt außerdem mit zwei verschiedenen “Hosenteilen”, einem langen Rock und einer kurzen Schürze, zwischen denen ihr auswählen könnt.

So bekommt ihr das Outfit: Um das Dogi zu bekommen, müsst ihr an sich lediglich der Handlung der Quest “Schwindel in der Rubinsee” folgen. Ihr schaltet sie in Alt-Sharlayan (X:11.8 Y:9.8) frei. Sie ist Teil der Quest-Reihe um Tatarus Wohlstandsmanufaktur und schickt euch nach Kugane, wo ihr an einer witzigen Nebenstory teilnehmt.

Wenn ihr allerdings die notwendigen Vorquests nicht erledigt habt, wird es ein Weilchen dauern. Damit die Quest in Sharlayan zugänglich wird, müsst ihr vorher:

Die Vor-Quest “Wohlstand, der die Welt verbindet” abschließen. Sie befindet sich in Alt-Sharlayan (X: 12 / Y: 10).

Die Quests um die 4 Tierheiligen abschließe. Es ist eine lange Quest-Reihe, die 3 Prüfungskämpfe und viele Cutscenes umfasst. Ihr findet die Starter-Quest “Der Innere Dämon” in der Rubinsee (X: 6 / Y: 16).

Wenn ihr alle Voraussetzungen erfüllt habt, dann könnt ihr in aller Ruhe die Quest erledigen. Sie enthält keine Kämpfe oder Instanzen. Am Ende könnt ihr dann euer neues Outfit einsammeln. Viel Spaß damit!

