Ein schwaches Schmuckstück in WoW wird richtig stark, ihr müsst es nur 7 Tage lang „trainieren“

/run for i=2148,2153,1 do V=C_CurrencyInfo.GetCurrencyInfo(i); print(V.name..” – discovered:”,tostring(V.discovered)..”, quantity:”,tostring(V.quantity)) end

Was ist das für ein Schmuckstück? Der Rubinwelpenpanzer ist eine Belohnung, die ihr schon beim Questen an der Küste des Erwachens bekommen könnt oder als Loot im Rubinlebensbecken.

Schmuckstücke gehören zu den wichtigsten Items in World of Warcraft . Sie tragen oft signifikant zur Leistung eures Charakters bei. Eines, das ihr recht früh bekommen könnt, hielten Experten erst für ziemlich schwach. Nun zeigt sich: da steckt mehr hinter.

Insert

You are going to send email to