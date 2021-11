Lost Ark startet heute die Beta – Live-Ticker zum Start, Servern und Warteschlangen

In Lost Ark startet am 4. November die Closed Beta. Wir von MeinMMO begleiten den Start mit einem Live-Ticker und halten euch über Server-Probleme, Warteschlangen, aber auch aktuelle News auf dem Laufenden.

Worum geht es hier? In diesem Artikel werden wir live den Start von New World begleiten. Wie auch schon bei New World oder Swords of Legends Online halten wir euch über eventuelle Server-Probleme und Warteschlangen auf dem Laufenden. Es lohnt sich also regelmäßig in diesen Artikel zu schauen.

Wann geht es los? Die Closed Beta zu Lost Ark startet am 4. November um 17:00 Uhr. Wir werden etwa ab 16:00 Uhr den Live-Ticker starten und euch über alles Wichtige informieren.

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Ihr benötigt einen Beta-Key, für den ich euch auf der offiziellen Webseite von Lost Ark bewerben könnt. Allerdings werden diese Keys zufällig herausgegeben. Wer einen garantierten Zugang haben möchte, muss eines Gründer-Paket kaufen.

Wo könnte es zu Problemen kommen? Über Twitter teilten die Entwickler bereits mit, dass sie sich von 17:00 bis 20:00 Uhr auf das Thema Load Testing fokussieren. So soll es erstmal nur eine Welt pro Region geben und die Spieler sollen sich schon jetzt auf Probleme einstellen. Generell sind Server-Probleme bei neuen MMORPGs jedoch die Regel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Lost Ark gilt als große MMORPG-Hoffnung, die endlich in den Westen kommt

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark erinnert an eine Mischung aus MMORPG und Diablo:

Ihr nutzt die ISO-Perspektive, ein Action-Kampfsystem und kämpft gegen Horden von Monstern. Zudem spielt Loot eine wichtige Rolle. Das erinnert an Diablo.

Gleichzeitig gibt es aber klassische Gilden, PvP-Inhalte, ein Auktionshaus, Dungeons und Raids, wie ihr es aus einem MMORPG gewohnt seid.

Das Spiel bietet euch zum Start 15 Klassen, von denen wir 5 besonders für Anfänger empfehlen können.

Die Spielwelt wiederum ist unterteilt in viele Zonen mit Ladebildschirmen, in denen ihr jedoch auf andere Spieler treffen könnt, in etwa so wie in Guild Wars 2. Zudem trefft ihr in der Welt auf Events wie die Dimensionsrisse und größere Bosse.

Eine ausführliche Übersicht zum Spiel haben wir euch hier zusammengestellt:

5 Gründe, warum sich MMORPG- und Diablo-Fans Lost Ark anschauen sollten