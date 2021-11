Lost Ark: Wir verlosen 500 Keys für die Closed Beta, die heute startet

Endlich ist es so weit! Das MMORPG Lost Ark startet seine Closed Beta. Wir von MeinMMO haben 500 Keys für den diese Beta. Sichert euch jetzt den Zugang.

Was ist das für ein Spiel? In dem isometrischen MMORPG Lost Ark schlüpft ihr in die Rolle eines Abenteurers und begebt euch auf die Suche nach den Splittern der legendären Arche, die vor langer Zeit das Böse aus der Welt verbannt hat. Denn die dunklen Mächte haben in den vergangenen Jahrhunderten ihre Kräfte gesammelt.

Ihr schlachtet euch dabei durch Horden von Gegnern und dicken Bossen im Stil von ARPGs wie Diablo, sammelt Loot und verbessert stetig eure Ausrüstung. Gleichzeitig habt ihr Zugriff auf typische MMORPG-Elemente wie Dungeons, Raids, PvP oder Housing.

Lost Ark erschien bereits 2018 in Korea und kommt 2022 endlich in den Westen.

Einen groben Überblick über Lost Ark bekommt ihr in diesem Video:

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Was ist das für eine Beta? Vom 4. bis zum 11. November findet die Closed Beta von Lost Ark statt. In dieser könnt ihr 15 verschiedene Klassen ausprobieren, die Welt erkunden und dürft das ganze auch mit der Welt teilen, denn es gibt keine NDA.

Allerdings benötigt ihr einen Key, um in die Beta zu kommen. Von diesen Keys verlosen wir 500 an euch.

Sichert euch jetzt den Zugang

So bekommt ihr Keys: In Zusammenarbeit mit Amazon verlosen wir von MeinMMO 500 Zugangs-Keys zu der Beta. Wenn ihr an dem Test teilnehmen wollt, dann habt ihr müsst ihr nur dieses Formular ausfüllen. Die Keys gehen an die ersten 500 Personen, die das Formular abschicken.

Viel Glück euch allen!

Während das MMORPG selbst kostenlos ist, könnt ihr euch dort dennoch Founder-Packs vorbestellen und damit verbundene Boni und Vorteile sichern. Dazu gehört auch ein garantierter Zugriff auf die Beta. Wir haben alle Infos dazu für euch hier zusammengefasst:

Lost Ark vorbestellen: Alles zu Preis, Editionen und Boni