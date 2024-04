Kingsgrave auf Steam verbindet Zelda mit Stardew Valley, aber in einer ganz düsteren Welt

Ein neues Spiel auf Steam will zwei ungleiche Spiele miteinander verbinden und hat dabei viele Features auf einmal.

Was ist das für ein Spiel? Kingsgrave ist ein Spiel, das Zelda und Stardew Valley in einer düsteren Welt vereinigt. Das Spiel hat Elemente eines Rouge-Likes, eines RPG, Rätsel wie in Zelda, Ressourcen und Aufbau eines Dorfes wie in Stardew Valley und das Ganze in einer unglaublich düsteren Welt, die von der Pest geplagt wird.

Hier könnt ihr den Trailer von Kingsgrave sehen.

Kingsgrave verbindet viele Elemente

Schafft es Kingsgrave so viel in ein Spiel zu packen? Ja, Kingsgrave verbindet viele Dinge aus anderen Spielen in einem, doch das scheint zu funktionieren. Auf Steam hat das Spiel 70 % positive Bewertungen bei über 90 abgegeben Stimmen. Die negativen Bewertungen finden, das Spiel sei zu kurz oder die Steuerung und Performance sei noch nicht gut.

Wie spielt sich das Game? Als König, der vor 50 Jahren bereits verstorben war, erwacht ihr wieder zum Leben, um euer Königreich in Trümmern vorzufinden. Die Pest hat fast alle hingerichtet, nur einige wenige überlebten. Als Herrscher des Landes wollt ihr es zu altem Glanz erwecken.

Dafür braucht ihr Ressourcen, die ihr durch das Erledigen von Gegnern und Looten von Gegenständen erhaltet. Auch Überlebende der Pest benötigt ihr als Gefolgsleute, die euer Reich wieder errichten. Mit neuen Gebäuden könnt ihr neue Trümmer aus dem Weg räumen und dadurch neue Bereiche freischalten.

Auch im Level steigt ihr auf, erhaltet neue Fähigkeiten und verbessert euren Charakter, um es mit noch stärkeren Gegnern und Bossen aufzunehmen.

Was ist das Ziel? Am Ende des Spiels sollt ihr euer Königreich wieder aufgebaut haben und die Monster sollen vertrieben worden sein. Aus Spoiler-Gründen wollen wir hier aber nicht genau auf die Geschichte eingehen.

