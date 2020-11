Hilfe, ich bin süchtig nach Skins in Fortnite, obwohl ich es gar nicht spiele

In Fortnite: Battle Royale gibt es massenweise Skins und Outfits. Die sind oft ziemlich cool. MeinMMO-Autor Jürgen Horn hat lange kein Fortnite mehr gespielt, aber seit er durch einen dummen Zufall weiß, was es wieder im Shop gibt, ringt er damit, einen Haufen Geld auf ein Spiel zu werfen, das er nicht Mal zockt!

Was hat es mit Jürgen und den Skins auf sich? Fortnite hat mich eigentlich nie wegen des Spielprinzips gelockt. Ich habe weder in der PvE- noch der Battle-Royale-Version das Gameplay mit dem Bauen sonderlich geschätzt. Was ich aber liebe, ist die an Pixar-Filme erinnernde Comic-Grafik.

Daher wartete ich jede Woche sehnsüchtig auf die neuen Skins im Shop und ein neuer Battle Pass war für mich immer ein besonderes Highlight. Um die coolsten Skins zu erhaschen, quälte ich mich durch ein Spiel, das mir eigentlich nicht wirklich Spaß machte.

Wenn Fortnite kein Bauen hätte, fänd ich’s viel besser.

Ich mag Fortnite eigentlich gar nicht: Da ich das Bauen abgrundtief hasse, habe ich so gut wie nie groß was gerissen. Ein paar gute Kills zum Spielstart, das war das Beste, auf das ich meist hoffen konnte. Mein bisher einziger Win in Fortnite kam nur zustande, weil ich irgendwie keinen Gegnern begegnete und mein letzter Feind durch Blödheit und Loot-Gier im Sturm verreckte.

Dennoch spielte ich bis zu meiner Elternzeit eigentlich täglich Fortnite, um meine neuesten Skins vorzuführen. Die Zeit vor dem Match, wo man in der großen Horde die coolsten Emotes wie in einem epischen Dance-Battle raushaute und sich gegenseitig bewunderte oder auslachte, das war für mich der wahre Sinn des Spiels!

Fortnite ist vor jeder Runde erstmal ein Dance-Off.

Das vorläufige Ende: Das Ganze ging bis September 2019. Da begann dann meine Elternzeit und ich kam für mehrere Monate so gut wie nicht mehr zum Zocken. Da meine Spielzeit so verdammt knapp war und ich auch nicht mehr Spiele für die Arbeit spielen musste, zockte ich verstärkt Single-Player-Games, die ich jederzeit pausieren konnte oder Spiele mit sehr kurzen Runden. Also keine Battle-Royale-Games die teils 30 oder mehr Minuten dauern.

Das tat auch meinem Geldbeutel gut, denn ich hatte sicherlich viel zu viel Geld für Skins rausgehauen. Doch dann kam die Versuchung zurück …

Die Skin-Liste ruiniert meine guten Vorsätze

So wurde Jürgen fast rückfällig: Bis auf eine kleine Anspiel-Session zum Start von Season 4, Kapitel 2, war ich Fortnite seit über einem Jahr fern geblieben. Doch dann kam plötzlich Chef Schuhmann daher und sagte „Ey, die Liste mit den Skins, die hast du schon ewig nicht mehr aktualisiert, mach das mal!“ Und in der Tat, die Liste war wirklich nicht mehr aktuell und ich war mehrere Stunden beschäftigt, die ganzen Skins der letzten Zeit zu sammeln und einzuordnen.

Liste aller Skins und Outfits für Fortnite – So bekommt Ihr sie

Und was ich dort sah, sorgte dafür, dass ich mehrfach vor Freude jauchzen musste und meine Frau im Nebenzimmer sich schon wunderte, was da abging.

Das gibt es alles: Denn die Skins waren teilweise echt cool. Es gab massig neue Marvel-Skins, Star-Wars-Skins, Skins von bekannten Streamern und einfach nur originelle, schicke und abgedrehte Outfits, wie Fishsticks als Killerkommando, ein Hot-Dog, Zombie-Fußball-Skins, ein fieser Fuchs, Baba Yaga oder ein japanischer Oni-Dämon.

Die Auswahl war einfach riesig und wäre ich die letzten Monate noch aktiv gewesen, hätte ich sicher hunderte von Euros ausgegeben. Und selbst jetzt, beim Schreiben dieser Zeilen und dem Betrachten der Skins, juckt es mich, das Spiel wieder zu installieren und shoppen zu gehen.

Ein Oni-Dämon, das wär was!

Wer weiß, welche coolen Skins gerade JETZT im Shop zu finden sind? Es ist ja bald Weihnachten und da kommt doch sicher wieder was Cooles, originelles auf den Markt!

Darum kauf ich wohl doch nix: Aber nein, aus, Schluss! Ich habe echt keine Lust, wieder Fortnite zu spielen und es bringt echt nix, die Skins zu haben und sie nicht Mal zu nutzen, weil man auf das Spiel keine Lust hat. Mühsam klicke ich die Skin-Liste wieder weg und lass die Finger vom Fortnite-Installer. Das ging gerade nochmal gut.

Und zum Glück habe ich eine Art Ersatzdroge: Apex Legends bringt auch coole Skins, macht mir sehr viel mehr Spaß als Fortnite und haut die Skins nicht in so schnellen Abständen raus. Das schont meinen Geldbeuten und befriedigt immer noch meine Freude an virtueller Battle-Royale-Fashion Show! Und manchmal gewinne ich in Apex Legends sogar, weil man da nicht baut, aber dafür mehr schießt!