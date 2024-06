Fortnite: Server Down für neuen Patch bringt Duos für Reload – Startet bereits heute

Fortnite fährt am Donnerstag, den 27. Juni 2024 die Server runter, um einen neuen Patch aufzuspielen. Wir zeigen euch alle Infos und informieren über den Server-Staus.

Wann sind die Fortnite Server down? Fortnite fährt laut offiziellem Post auf x.com am 27.06.2024 um 10:00 Uhr morgens die Server runter. Das Matchmaking soll „kurz zuvor“ deaktiviert werden, in der Vergangenheit war das 30 Minuten vorher oft der Fall.

Rechnet also ab 09:30 damit, keine Matches mehr starten zu können.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Es ist von einer kurzen Server-Wartung die Rede, eine genaue Zeit ist allerdings noch nicht bekannt. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Warum sind die Server down? Ein neuer Patch für Fortnite wird aufgespielt, der neue Inhalte ins Spiel bringt.

Was steckt im neuen Patch für Fortnite?

Das sind die Inhalte: Bislang ist nur ein Inhalt offiziell bekannt: Der Reload-Modus, der kürzlich zu Fortnite hinzugefügt wurde, bekommt nun eine Duos-Variante.

Das bedeutet: Ihr könnt dann zu zweit Reload spielen und braucht nicht mehr eine komplette Squad aus vier Spielern.

Wann startet Reload Duos? Der Duo-Modus für Reload startet um 15:00 Uhr am 27. Juni 2024. Ihr müsst euch also bis zum Nachmittag gedulden, wenn ihr Duos spielen möchtet.

Leaks und Patch Notes zum 30.20.01. Patch in Fortnite

Derzeit sind noch keine weiteren Inhalte, Leaks oder Patch Notes zum neuen Patch bekannt. Sobald diese verfügbar sind, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen. Zudem halten wir euch auf dem Laufenden, wann die Server wieder online sind. Und wie die aktuelle Season in Fortnite generell aussieht, lest ihr hier.