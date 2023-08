Fortnite: Season 4 von Chapter 4 ohne Live-Event? Alles zu Start und Leaks

In Fortnite ist Season 4 von Chapter 4 nicht weit. Noch eine Woche bis zum Start. Wir zeigen euch deshalb alles zu Leaks, ob es ein Live-Event gibt und welche Infos ihr noch wissen solltet.

Wann startet Season 4? Laut Fortnite endet Season 3 in Chapter 4 am Freitag, dem 25. August um 08:00 Uhr deutscher Zeit. Es ist also davon auszugehen, dass ihr schon am Freitagmorgen mit dem Server Down für Season 4 rechnen könnt.

Bislang hat Fortnite selbst aber das genaue Datum seines Server Downs nicht bestätigt. Sollten genauere Daten die Runde machen, werden wir unseren Part noch ergänzen.

Wird es ein Live-Event geben? In Season 3 wurde im Hintergrund das Apparatus-Gerät aufgebaut. Diese Maschine wirft nun einen Strahl ins Weltall und formt im Himmel ein Schnecken-Abbild in pink leuchtender Farbe. Laut dem Leaker „iFireMonkey“ entsteht dadurch eine Astrale-Map. Bis zum Ende von Season 3 soll noch ein Rift-Tor und eine Himmelsträne ihren Lauf nehmen, während der Apparatus seine Arbeit erledigt.

Ob nun durch dieses Gerät ein Live-Event erscheinen könnte, ist denkbar, jedoch sehr unwahrscheinlich. Vor einem Live-Event erscheinen im letzten Update einer Season besondere Dateien in Fortnite.

In Update 25.30 hätten somit solche Live-Event-Dateien implementiert worden sein, doch Shiina, ein bekannter Leaker der Szene, konnte keine finden. Ob Epic Games nun ein Event doch noch irgendwo versteckt hält, ist unklar, aber nicht völlig ausgeschlossen. Bei neuen Infos aktualisieren wir unsere Übersicht.

Welche Leaks gibt es zu Season 4? Bislang gibt es kaum Leaks bezüglich Season 4. Laut den Leakern sollen neue Infos sowie Einblicke von Season 4 am 20. August starten. Am 21. August sollen dann 2 neue Infos oder Trailer veröffentlicht werden und am 22. August soll der letzte Teaser publik gemacht werden (via twitter.com).

Zudem wurden einige Content-Creator mit einem mysteriösen Bild von Epic Games beschenkt, das einen Blutmond zeigt. Dieser Mond wurde schon für einen Ronin-Skin in Chapter 3 Season 1 verwendet. Es könnte also gut möglich sein, dass Season 4 erneut orientalisch wird.

Freut ihr euch schon auf Season 4 Chapter 4? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren und teilt uns mit, wie Season 4 aussehen wird!

Fortnite hat jetzt einen riesigen MMORPG-Raidboss und der Kampf ist richtig schwer