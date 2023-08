Fortnite: Server Down für Chapter 4 Season 4 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

In Fortnite gehen morgen, am 25. August, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das Update 26.00 auf die Server zu laden.

Was passiert morgen in Fortnite? Morgen beginnt Chapter 4 Season 4. Eine neue Season mit frischen Skins, Waffen, Orten und vieles mehr. Wie schon in der Vergangenheit fielen Updates für neue Seasons größer aus als Patches in den Seasons. Seid also vorbereitet auf einen großen Download und eventuellen Warteschlangen.

Solltet ihr den Trailer zu Chapter 4 Season 4 verpasst haben, ist hier das Video:

Fortnite: Server-Down – Wann und wie lange sind sie offline?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 9:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 8:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Wann könnt ihr wieder spielen? Es handelt sich hierbei um ein großes Update. Es ist somit wahrscheinlich, dass Epic Games die Server um 11:00 Uhr oder auch erst um 13:00 Uhr wieder in Gang setzen könnte. Bestätigt ist das aber nicht.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht für gewöhnlich nach dem Update eine Liste mit Patch Notes auf ihrer Seite. Falls das passiert, listen wir sie euch hier kurz und übersichtlich auf.

Welche Inhalte könnten mit Update 26.00 erscheinen?

Epic Games offenbart vor einem neuen Update kaum bis gar keine neuen Infos über kommende Inhalte. Vertrauenswürdige Leaker wie Shiina haben jedoch schon seit langer Zeit ein Auge auf die Daten, die für die normalen User im Verborgenen liegen und wissen ungefähr, was ihr diesmal erwarten könnt. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen (via twitter.com):

Neue Skins für den Battle Pass Nolan Chance Piper Pace Fish Thicc Mae Antonia Khaby Lame Kado Thorne Ahsoka Tano

Neue Orte auf der Map Sanguine Suites Eclipsed Estate Relentless Retreat

Neue Waffen Infiltrator Pump Shotgun Twin Mag Assault Rifle Scoped Burst SMG Business Turret Rocket Ram The Foundation’s MK-Seven Assault Rifle Midas’ Drum Gun Zyg and Choppy’s Ray Gun und mehr!



Mit diesem Update erschein ein neues Thema, in das sich die Spieler einfinden können. Ihr werdet als Diebe die Insel unsicher machen können und Waffen sowie Items stehlen. Es bleibt spannend, was Epic Games noch so für Season 4 geplant hat. Seid ihr bereit, eure diebische Seite auszuleben? Lasst es uns wissen!

Fortnite: Cinematic-Trailer zu Chapter 4 Season 4 zeigt, wie ihr bald als Diebe in einer Villa einbrechen könnt