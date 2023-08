Fortnite: Neue Map – So ändert sich die Karte in Chapter 4 Season 4

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Last Resort“ soll die neue Season heißen und in ihr dreht sich alles um diebische Machenschaften und große Villen. Passend dazu müsst ihr auch wissen, wie sich die Map verändert hat und das haben Leaker nun herausgefunden. Wir zeigen euch jetzt, was sich verändert hat.

Was ist in Fortnite los? In Fortnite sind gerade die Server down . Epic führt die Wartung für Chapter 4 Season 4 durch und um das gebührend zu feiern, haben die Entwickler schon einen Cinematic- und Gameplay-Trailer hochgeladen .

In Fortnite beginnt bald Season 4 in Chapter 4, doch schon jetzt haben Leaker Zugriff auf die neue Map. Wir listen euch alle Änderungen der neuen Season auf.

Insert

You are going to send email to