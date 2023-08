Fortnite: Cinematic-Trailer zu Chapter 4 Season 4 zeigt, wie ihr bald als Diebe in einer Villa einbrechen könnt

Fortnite hat seinen ersten richtigen Trailer zum Start von Chapter 4 Season 4 enthüllt. Wir zeigen euch, was euch erwartet und welche Neuerungen sich Epic Games diesmal für euch ausgedacht hat.

Was ist gerade los? Morgen soll Chapter 4 Season 4 losgehen. Damit startet ein neuer Battle Pass, es gibt frische Items und viele Neuerungen, die Spieler ausprobieren können.

Damit ihr jedoch vor Spannung nicht platzt, hat Epic Games schonmal den Cinematic-Trailer veröffentlicht und diesen nehmen wir jetzt näher unter die Lupe.

Neue Gesichter brechen in einer Villa ein

Was passiert im Trailer? Im Anfang vom Trailer ist schonmal ein neuer männlicher Skin zu sehen. Dieser wird durch ein Portal in seine Villa teleportiert und hält in seiner Hand den goldenen Schädel von Midas. Er läuft in seine Sammlung voller Raritäten, die von einer großen Gruppe von Leibwachen bewacht wird.

Doch 6 weitere Figuren haben es auf die Sammlung der Raritäten abgesehen. Da kommt offenbar der Kniff der Season ins Spiel. Sie machen sich bereit, um in die Villa einzubrechen und die wertvollsten Dinge zu stehlen.

Ein weiblicher Skin gibt sich als Pizzabote aus, um zwei Wächter abzulenken, während sich der restliche Trupp Zugang in die Villa verschafft. Beide Wächter werden ausgeschaltet, damit der Trupp unbemerkt passieren kann.

Es folgen weitere Szenen von einer Schießerei sowie das Aufreißen einer Wand mit einem raketenbetriebenen Rammbock.

Alle Diebe sind nun in dem Raum der Beute angekommen, doch ihr Besitzer ist gar nicht gut auf sie zu sprechen. Er verwandelt sich in einen Vampir und greift die Gruppe an.

Der Trailer endet mit dem Bild kommender Skins, die ihr in Season 4 Chapter 4 im Battle Pass erspielen werdet.

Wie findet ihr das neue Kapitel von Fortnite? Sind coole und ansprechende Dinge dabei, die ihr sofort ausprobieren werdet?