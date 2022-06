Fortnite: Großes Live-Event für die neue Season 3 startet morgen – Wann geht’s los?

In Fortnite wird morgen, am 04. Juni, das große Live-Event „Kollision“ starten. Wir von MeinMMO werden live dabei sein und euch top aktuell über die Geschehnisse des Live-Events sowie über den Server Down zur neuen Season 3 berichten.

Was ist das für ein Event? Zum Ende einer Season oder eines Kapitels startet Fortnite regelmäßig große Live-Events. Spieler können live in Fortnite zeitgleich mitmachen und gemeinsam das Event erleben oder es sich im Stream bei den großen Fortnite-Streamern ansehen und ihre Reaktionen auf das Spektakel direkt mitverfolgen.

Wann startet das Live-Event? Morgen, am 04. Juni, läuft das große Live-Event vor dem Start von Season 3 Chapter 3. Um 22:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr am Event teilnehmen. Diese Uhrzeit bestätigt Fortnite selbst mit einem Countdown, den ihr bei euch in der Lobby findet.

Spielmodus „Kollision“ – So nehmt ihr teil

So könnt ihr mitmachen: Wer das Event live im Spiel miterleben will, sollte sich rechtzeitig einloggen. Je nachdem, wie groß der Andrang ist, könnte es zu überfüllten Servern kommen, was Warteschlangen mit sich bringen könnte.

Zum Finale von Season 2 Chapter 3 wird es einen Event-Modus namens „Kollision“ geben. Diesen Modus werdet ihr erst ab 21:30 Uhr starten können. Ihr werdet dann mit drei anderen Spielern zusammen gematcht. Sollte das Live-Event beginnen, wird sich die Luke unter den Füßen eures Skins öffnen und ihr werdet Teil der letzten Auseinandersetzung zwischen IO und den Sieben.

Kann man das wiederholen? Nein. „Kollision“ ist ein einmaliges Event und bietet von sich aus keine Option zur Wiederholung. Wollt ihr das Ende von Season 2 Chapter 3 später erneut ansehen, solltet ihr es selbst aufzeichnen oder auf YouTube-Videos zurückgreifen. Wem das zu mühsam ist, der kann sich natürlich auch auf MeinMMO zeitnah ein Video zum Event ansehen.

Ihr bekommt Geschenke: Als Belohnung für eure Teilnahme am „Kollision“-Event, bekommt ihr einen besonderen Ladebildschirm und eine Lobby-Musik. Das Mitkämpfen gegen den IO lohnt sich also für euch.

Streams zum Live-Event „Kollision“ vor Season 3

Hier könnt ihr zusehen: Wenn ihr selbst nicht die Möglichkeit habt, im Spiel das Live-Event zu verfolgen, dann könnt ihr auch bei den großen Fortnite-Streamern zusehen.

Twitch-Stream zu SypherPK

Twitch-Stream zu Loserfruit

Twitch-Stream zu Ninja

Was passiert beim Live-Event „Kollision“?

Das ist bekannt: Fortnite selbst veröffentlichte schon einen Teaser-Trailer zum Event von „Kollision“. Euch erwartet ein Kampf gegen den IO und der Weltuntergangsmaschine. Dieser leitet das Ende Season 2 und den Start von Season 3 ein.

Im Trailer sehen wir Charaktere, die den Sieben angehören und mutig zum riesigen erwachenden „Bär-Mech“ spazieren, um sich dem Kampf gegen den IO zu stellen.

Sloane, die Anführerin des Imaginierten Ordens, konnte sich mit ihren Truppen nicht auf der Insel der Sieben durchsetzen und wurde Stück für Stück verdrängt und ihrer besetzten Orte beraubt. Nun hat sie keine andere Wahl als mit einer riesigen Maschine erneut eine Realität zu vernichten. Die Sieben packen deshalb den neu frisierten Mech aus, der dem Spuk ein für alle Mal ein Ende bereiten soll:

Außerdem gibt es schon Leaks, die sich mit dem neuen Battle Pass der 3. Season auseinandersetzten. Falls ihr euch weiter informieren wollt, haben wir für euch die passenden Artikel:

Viele sind sich uneinig, was mit der neuen Map passiert und welche Zerstörung die Spieler wieder miterleben dürfen. Da der Mech gegen den IO und die Weltuntergangsmaschine antreten muss, wird klar, dass die Sieben alle Geschütze ausfahren, um die Bedrohung zu bändigen. Fans sprechen sogar von einem so krassen Live-Event, dass die Map ins Weltall geschossen werden könnte.

Bleibt gespannt, was Epic sich hat einfallen lassen. Werdet ihr im neuen Live-Event zu Season 3 dabei sein oder schaut ihr lieber einem Streamer zu und riskiert eurer entspanntes Wochenende nicht für ein Event? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!