Fortnite: Alles zum Start von Season 3 – Live-Event, Inhalte, Server-Down

Hier zeigen wir euch für Fortnite, wann das Live-Event beginnt, wann Season 2 endet und Season 3 beginnnen könnte und welche Inhalte ihr in der neuen 3. Season erwarten könnt.

Was ist los in Fortnite? Am 20. März startete Season 2 in Chapter 3 von Fortnite. Seit Season 2 seid ihr in einem Kampf mit der Untergrundorganisation „IO“ verwickelt, in der ihr mithilfe der Sieben, versucht alle Realitäten des Kosmos zu retten. Dazu habt ihr die Insel verteidigt und die Truppen des Imaginierten Ordens niedergeschlagen. Bald jedoch steht euch ein verheerendes Live-Event bevor.

Wir fassen euch hier zusammen, wann die nächste Season beginnt und was wir darüber wissen.

Wann endet Season 2 in Kapitel 3?

Das ist bekannt: Im Spiel weist Fortnite darauf hin, dass Season 2 in Chapter 3 bis zum 03. Juni läuft. Der 03. Juni ist ein Freitag. Obwohl neue Seasons meist an einem Dienstag veröffentlicht werden, hat der Release von Chapter 3 auch gezeigt, dass am Wochenende nichts sicher vor einer neuen Season ist.

Ihr habt also noch bis etwa zum 03. Juni Zeit, euren Battle Pass mit unseren Tipps schnell zu leveln.

Wann startet Season 3 in Kapitel 3?

So war es bisher: In der Regel startet eine neue Season direkt nach dem Ende einer alten Season. Wir gehen also davon aus, dass Season 2 am 03. Juni endet und Season 3 von Chapter 3 am 04. Juni 2022 startet. Das wäre dann ein Samstag.

Für gewöhnlich starten neue Saisons in Fortnite aber an einem Dienstag. Allerdings startete die erste Saison in Kapitel 3 an einem Sonntag. Gut möglich, dass also auch der nächste Abschnitt an einem Samstag oder einem Sonntag beginnt.

Geht davon aus, dass es zwischen den Saisons eine Downtime geben wird, in der das Spiel nicht zu erreichen ist. Eine tagelange Downtime wie mit dem Schwarzen Loch ist aber nicht zu erwarten, da kein neues Kapitel, sondern „nur“ eine neue Saison innerhalb eines Kapitels startet.

Welche Inhalte bringt Season 3 Chapter 3? Leaks

Das ist bisher bekannt: Es gibt bisher keine offiziellen Informationen darüber, welche Inhalte in der neuen Saison stecken werden. Dafür haben Dataminer bereits eine Vorstellung davon. In den nächsten Zeilen werden wir über Leaks zu Season 2 sprechen. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, dann geht lieber zu einem der folgenden Artikel über:

Was wissen wir über die neue Season? Bislang ist nicht viel bekannt. In den neuen Daten von Fortnite haben Leaker nur Hinweise über das kommende Live-Event entdeckt. Der große Mech-Anführer wird langsam von den Sieben aufgebaut, um in die finale Schlacht gegen den IO eingesetzt zu werden.

Vieles jedoch ist noch unklar. In der Quest von Jonesy wird klar, dass die Schwestern, zwei Anhänger der Sieben, keine Einträge in der IO besitzen. Diese wurden vom möglichen Oberhaupt des Imaginierten Ordens „Genõ“ gelöscht. Ob alle drei Charaktere eine Verschwörung gegen euch planen und ihr im Live-Event mit samt dem Rest der Sieben ins All geschossen werdet, bleibt unklar.

Möglich wäre auch endlich die Offenlegung wer oder was Genõ ist, da sich die Story von Fortnite bald dem Ende neigt und Epic bislang noch nicht den Strippenzieher offenbart hat.

Seid ihr gespannt auf das Ende der Story rund um den IO und den Sieben oder möchtet ihr, dass es weitergeht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!