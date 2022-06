Fortnite: So levelt ihr jetzt schnell euren Battle Pass in Season 2, bevor die Welt untergeht

In Fortnite ist es nicht mehr weit bis zum Ende der 2. Season und dem anstehenden Live-Event. Viele Spieler warten gespannt auf den letzten Showdown zwischen den Sieben und IO, doch andere versuchen noch ihren Battle Pass abzuschließen. MeinMMO zeigt euch drei Methoden, die euch einen letzten Boost XP-Boost geben.

Wie viel Zeit hab ich noch? Euch bleibt nicht viel Zeit, wenn ihr den Battle Pass von Chapter 3 Season 2 abschließen oder die Zusatzstile verdienen möchtet. Das Kollisions-Live-Event findet am 04. Juni 2022 um 22 Uhr (deutscher Zeit) statt. Nehmt euch also an dem Abend nichts vor, falls ihr am Live-Event dabei sein möchtet.

Nach dem Live-Event werden die Server erfahrungsgemäß abgeschaltet und ein Timer datiert dann den Start der neuen Season 3. Möglich wäre ein Start am 05. Juni, jedoch ist noch nichts bestätigt. Nach dem Live-Event habt ihr keine Zeit mehr und der Battle Pass wird in den Tresor geschoben.

3 Dinge, die euch noch einen schnellen XP-Boost geben

Damit ihr also schnell noch eurem Battle Pass einen notwendigen XP-Boost spendet, haben wir für euch 3 Methoden, die euch schnell einen großen Schubser geben können.

1. Schnäppchenjagd-Woche

Eure Goldbarren sind bald nichts mehr wert – Gebt sie aus!

Was ist das für eine Woche? Da nach jedem Season-Ende eure Goldbarren vernichtet werden, setzt Epic Games alle Preise in Fortnite herab. Zusätzlich zu den Preissenkungen erhaltet ihr Quests, die sich rund um das Gold ausgeben dreht.

Diese fünf Aufgaben geben euch für wenig Aufwand 25.000 XP. Manche Aufgaben haben sogar fünf Schritte und versorgen euch somit mit noch mehr XP. Vergesst also nicht, eure Goldbarren auszugeben.

2. Rette die Welt – Sturmschildverteidigung farmen

Gegen Zombies kämpfen bringt Abwechslung und jede Menge XP

Was kann ich in Rette die Welt machen? Der PvE-Teil von Fortnite ist nicht nur abwechslungsreich, sondern liefert euch jede Menge Battle-Pass-XP. Ihr könnt täglich maximal 600.000 XP von allen Aktivitäten rund um den Zombie-Modus verdienen.

Insgesamt sind das ungefähr sieben Battle-Pass-Stufen, die ihr aufsteigen könnt. Dabei lohnt sich die Sturmschild-Verteidigung im Steinwald. Baut eure Basen mit Fallen so um, dass eure Gegner beim Spawnen getötet werden. So könnt ihr in einer Stunde bis zu Stufe 30 machen, ohne einen Finger zu rühren.

Falls euch das warten zu langweilig ist, könnt ihr nebenbei ein Buch lesen, Kochen oder eure Hausaufgaben erledigen, während eure XP einfach so daher regnen.

3. Saisonale- sowie Widerstands-Quests

Diese beiden Quests geben euch eine Menge XP für kurze Aufträge

Was sind das für Quests? Es handelt sich hierbei um die Quests der Saison und des Widerstands. Sie liefern euch viele Aufgaben, die mit wenig Aufwand erfüllt werden können. Zusätzlich erhaltet ihr mehrteilige Aufgaben, die euch entweder mit 23.000 XP oder 20.000 XP belohnen.

Habt ihr genügend Saison-Quests erledigt, werden eure Bonus-Ziele automatisch miterledigt, die nach einer bestimmten Anzahl an erledigten Aufgaben 40.000 XP geben.

Solltet ihr also die Quests von Epic bislang ignoriert haben, wäre jetzt der beste Zeitpunkt alle in einem Rutsch zu erledigen.

Das waren alle Optionen, die euch noch offen stehen – das Omega-Ritter-Paket im Item-Shop bietet euch auch noch 28 extra Level für einen dementsprechenden Preis, aber dieser ist rein optional und nicht jeder Spieler hat das nötige Kleingeld dafür.

Habt ihr vielleicht noch Ideen wie man den Battle Pass kurz vor knapp schnell boosten kann, bevor die Welt untergeht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!