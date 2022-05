Fortnite: Live-Event hat ein offizielles Datum – „Kollision“ wird das große Finale der Season 2, Kapitel 3

Was sollte ich vor dem Season-Ende erledigen? Gebt auf jeden Fall noch alle übrigen Battle-Sterne aus dem Battle-Pass für die Belohnungen aus, die ihr wollt. Sonst werden die „automatisch“ zum Season-Ende für die Belohnungen im Pass eingelöst – in chronologischer Reihenfolge. Dann kann es euch passieren, dass Sterne für Belohnungen der ersten Seiten ausgegeben werden, obwohl ihr eigentlich für die späteren Seiten gespart habt.

Alles in Fortnite spricht für ein brutales Live-Event zu Season 3 – Was passiert da?

Aber was erwartet uns in dem Event?

Wann läuft das Fortnite Live-Event? Das Live-Event „Kollision“ läuft am 04. Juni 2022. Es beginnt um 22:00 Uhr. Wie lange es laufen wird, ist noch nicht bekannt – in der Vergangenheit konnte man aber immer mit einer Viertelsunde bis halben Stunde rechnen.

