Fortnite bringt Waffe zurück, die in anderen Spielen absurd stark ist – Und setzt noch einen drauf

In Fortnite ist eine berühmt-berüchtigte, aber vor allem starke Waffenkombination wieder zurück. Mit Railgun und Späh-Scanner könnt ihr eure Gegner in Angst und Schrecken versetzen.

In Fortnite gibt es wieder mal eine kurzfristige Änderung des Lootpools: Die Kippwelt-Waffen, die gerade erst wieder ins Spiel gekommen waren, verabschieden sich.

Stattdessen könnt ihr auf der Insel jetzt die altbekannte „Railgun“ sowie den „Späh-Scanner“ finden. Und die solltet ihr wirklich suchen – denn diese Kombination hat es in sich.

Was macht Railgun und Späh-Scanner so gefährlich?

Das sind die Waffen: Die „Railgun“ ist eine Waffe, die nicht nur in Fortnite den Ruf hat, ziemlich mächtig zu sein. Auch in Spielen wie GTA Online oder Quake gibt es Versionen von „Railguns“, die eine Menge Schaden anrichten können. Als sie in Fortnite zum ersten Mal erschien, gehörte sie direkt zu den besten Waffen damals.

Die Railgun ist als Sniper-Gewehr einzuordnen, denn sie funktioniert wunderbar auf lange Distanzen und nutzt auch die schwere Munition. Allerdings hat sie deutlich mehr Bumms als „normale“ Scharfschützengewehre: Sie feuert durch Wände einfach glatt hindurch.

Sie hat zwar eine kurze „Aufladphase“, wenn man den Abzug zieht, doch auch die kann man nutzen. Denn in diesen paar Sekunden zeigt sie schonmal per Laser haargenau an, wo der Schuss gleich landen wird. Das hilft extrem beim Zielen – zumal die Waffe immer exakt gerade schießt, die Kugel fällt nicht herab.

Den Laser sieht man zwar auch als Gegner, entkommen ist aber trotzdem alles andere als einfach.

Auch als Fahrzeug-Killer ist die Railgun beliebt. In der Vergangenheit sorgte die Kanone besonders bei UFO-Piloten für Angstschweiß, doch die UFOs sind gerade nicht in Fortnite verfügbar. Aktuell könnten deshalb eher die massiv starken Panzer ein Ziel für die Railgun werden.

Besonders interessant dürfte die Railgun auch im „Zero Build“-Modus von Fortnite sein. Denn hier kann man sich nicht mal eben nach oben bauen, um der Railgun zu entkommen, sondern muss irgendwie am Boden ausweichen.

Und die zweite neue, alte Waffe dürfte hier für noch mehr Chaos sorgen.

Das ist der Späh-Scanner: Der Späh-Scanner funktioniert wie ein Granatenwerfer, richtet aber keinen Schaden an. Stattdessen verschießt er eine Sonde, die in einem recht großen Umfang eure Feinde markiert.

Das ist im Battle Royale, wo es ja auch auf Unauffälligkeit ankommen kann, ziemlich nützlich.

Der Scanner dürfte im neuen Umfeld des Kein-Bauen-Modus ebenfalls interessante Auswirkungen haben. Hier versteckt man sich beispielsweise gerne in den großen Büschen, um sich heimlich durch die Runde zu wieseln. Das dürfte dank konstanter Scans schwieriger werden.

Und zu guter Letzt ist da noch die Kombination beider Waffen: Denn selbst, wenn man sich in Gebäuden versteckt, kann der Scannen einen erfassen und Gegnern zeigen, wo man steckt. Haben die nun auch noch eine Railgun dabei, ist man nicht mal hinter den Wänden des vermeintlich sicheren Verstecks geschützt.

Wo finde ich die Waffen? Es gibt keinen sicheren Fundort für die Waffen, sie spawnen zufällig auf der Karte und tauchen in Kisten auf. Beide Waffen werden mit dem „IO“ in Verbindung gebracht – möglich also, dass ihr bei IO-Kisten eine erhöhte Chance auf die Waffen habt.

Das wird sich aber erst in den nächsten Tagen zeigen. Es sollte euch aber nicht allzu schwer fallen, die beiden Waffen im Battle Royale zu finden. Und das kann sich lohnen: Bis 31. Mai könnt ihr mit der Rail Gun Ziele abschließen, die euch nochmal ordentlich XP einbringen.

Ebenfalls neu im Spiel ist der „Obi-Wan Kenobi“-Skin aus Star Wars. Doch der hat leider die völlig falsche Waffe dabei.