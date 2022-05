Fortnite: Spieler flehen, dass Epic einen Pro aus großem Turnier bannt – Einen anderen reinholt, der tierisch Pech hatte

Die Integrität des E-Sports ist wohl was, mit dem Fortnite immer zu kämpfen haben wird. Das Wochenende könnte in Fortnite ohnehin heiß werden:

4DR Storm war völlig außer sich über diese Ungerechtigkeit, hatte er sich doch grade qualifiziert. In 4 Jahren E-Sports habe er sowas nie erlebt. Und das auch noch an seinem Geburtstag.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es hieß von Fortnite, dass es in der Region NA West zu einem Fehler kam, der einige Teams davon abhielt, an den Spielen teilzunehmen. Daher habe man die Spiele annulliert (via twitter ).

Fortnite, ich flehe dich an und ich dränge dich dazu, unternimm etwas gegen Sin. Bann ihn aus dem Spiel. Wenn Spieler verwarnt werden können, weil sie Mist auf Social Media erzählen, was sagst du dann über einen Jungen, der sagt: Er hat Gewehre, falls es zu einem „N-Wort“-Ausbruch kommt.

