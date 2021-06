Fortnite: Wofür braucht man Goldbarren und wo findet man sie?

In Fortnite: Battle Royale könnt ihr Goldbarren sammeln, aber wofür braucht man die überhaupt und wo findet man sie? MeinMMO zeigt euch, was es mit den Goldbarren auf sich hat.

Was sind Goldbarren? Die Barren wurden als Währung in Season 5 – Kapitel 2 eingeführt. Anders als bei den V-Bucks, kann man diese jedoch nur in Spielrunden verwenden und keine Cosmetics damit freischalten oder kaufen.

Die einzige Möglichkeit, um Goldbarren zu ergattern, ist sie im Spiel zu finden und zu sammeln. Ihr könnt sie also nicht mit Echtgeld kaufen. Wozu sollte man diese aber überhaupt sammeln?

Wofür braucht man Goldbarren?

Was kann man mit Barren machen? Mit Goldbarren könnt ihr euch verschiedene Dienste in einer Runde gönnen. Diese werden von den NPCs auf der Map angeboten und können euch einige Vorteile verschaffen. Mit Barren könnt ihr folgende Dinge erwerben:

Exotische Waffen, die stark sind und besondere Fähigkeiten haben

Dienstleistungen, wie Bodyguards zum Schutz oder Aktivierung von Rissen

Ihr könnt dem Busfahrer ein Trinkgeld spendieren

Informationen, wie das Anzeigen der nächsten Sturmzone

Alle diese Waffen und Dienstleistungen werden nur von Charakteren angeboten und ihr könnt sie nur mit Goldbarren erwerben. Wenn ihr also eine besondere Waffe oder euch Vorteile für eine Runde verschaffen möchtet, dann braucht ihr Barren.

Fortnite: Alle Charaktere auf der Map von Season 7 und welche sich lohnen

Wo findet man Goldbarren?

So kriegt ihr die Währung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an Goldbarren zu kommen. Jedoch müsst ihr diese verfolgen, denn einfach so findet ihr die Barren nicht so schnell. Diese Möglichkeiten habt ihr:

Sucht Kopfgeldtafeln und nehmt Aufträge an – diese werden mit Barren belohnt

Zerstört mit eurer Spitzhacke Gegenstände wie Bett, Sofa oder Kassen, um noch mehr Barren zu finden

Eliminierte Spieler lassen mit dem Loot ebenfalls Barren fallen

Erledigt Challenges von NPCs, die euch mit Goldbarren belohnen

Wenn ihr dies während eurer Runden beachtet, solltet ihr so an ein kleines Vermögen kommen – immerhin sind die exotischen Waffen nicht wirklich günstig. Falls ihr schnell an Goldbarren kommen möchtet, haben wir Tipps, wie ihr schneller Goldbarren sammeln könnt.

Kopfgeldtafeln findet ihr auf der Map – Dort könnt ihr Aufträge entgegennehmen

Goldbarren gehören mittlerweile zu den Ressourcen der Season 7. Sie sind jedoch nicht das Einzige, das man sammeln kann. Aliens haben es sich nämlich auf der Fortnite-Insel bequem gemacht und überall Alien-Artefakte verstreut. Diese Ressource braucht ihr, um euer eigenes Alien zu entwerfen. Wo sich die Alien-Artefakte befinden, zeigen wir euch in einem Guide.