Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bietet viele Möglichkeiten, sich an schwierigen Aufgaben zu messen. MeinMMO-Autorin Larissa Then kann solche Sachen normalerweise nicht einfach stehen lassen. In ESO ist ihr der Fortschritt jedoch zum ersten Mal egal.

Ich spiele ESO bereits seit der Beta. Und das oft nur so nebenbei. Für die Arbeit bei MeinMMO bin ich erstmals tiefer in die Materie eingestiegen. Obwohl ich ESO jetzt intensiver spiele, bin ich immer noch recht casual unterwegs – Progress kann mich mal.

Ich würde mich eigentlich als Vollblut-Gamer bezeichnen, der sehr viel Zeit und Energie in Spiele steckt. Und ich brauche das auch für meinen Spielspaß. Stillstand macht mich irgendwie nervös. Solange ich denken kann, spiele ich MMORPGs entweder ganz oder gar nicht. Bei ESO jedoch, werde ich zum Casual.

Was bedeutet casual? Dabei ist die Definition nicht ganz klar. Für mich ist ein Casual jemand, der entweder nicht so viel Zeit in ein Spiel investieren kann oder will. Oder einfach nur aus Spaß an der Freude spielt und nicht zwingend auf Fortschritt aus ist. Auf mich trifft Letzteres zu – aber nur bei ESO.

Am liebsten spiele ich in ESO meine Waldelfen-Nachtklinge

Entspannt spielen statt hart zocken

So sieht mein Tag in ESO aus: Wenn ich Lust auf The Elder Scrolls Online habe, logge ich mich ein und sehe, was der Tag so bringt. Dabei habe ich mittlerweile schwindelerregend viele Charaktere zur Auswahl. Ich erstelle sie in ESO einfach gerne.

Die skille ich dann nicht unbedingt nach Guide. Ich probiere herum und teste vieles. Auch an Rüstungen und Waffen. Durch die vielseitigen Möglichkeiten, in ESO einen Charakter zu gestalten, gibt es immer etwas Neues zu entdecken.

Beim Leveln habe ich es ebenfalls nicht eilig. Ich schaue mir die Gebiete lieber gut an und spiele sie auf 100%. Dabei queste ich sehr gerne, einige Quests finde ich sogar so klasse, dass ich sie jederzeit spielen könnte.

Dabei freue ich mich auch schon auf das neuste Kapitel Greymoor, welches kurz vor der Tür steht. Das führt uns in die Welt von Skyrim und hat mit Sicherheit wieder einige neue Quests auf Lager. Wenn ihr mehr Infos zum neusten Addon haben wollt, empfehlen wir von MeinMMO euch unser Sonderheft:

Das ultimative Kompendium zu ESO Greymoor 148 Seiten Guides für Neu- und Wiedereinsteiger, inklusive Gratis-Extra: ESO-Hauptspiel und Morrowind. Plus: 25% Rabatt auf Greymoor bei Gamesplanet. Zum Sonderheft

Neben Questen habe ich mich in ESO auch schon an Grinding versucht, um zwei Charaktere so schnell wie möglich auf Level 50 zu bringen. Aber selbst da stand nicht unbedingt das Ziel im Fokus, ich wollte es nur ausprobieren.

In anderen MMORPGs wäre so eine Spielweise für mich undenkbar. Da wäre ich schon durchgedreht oder hätte ganz aufgehört.

So ist das in anderen Spielen: Für gewöhnlich ist mein Spielspaß nämlich an einen gewissen Fortschritt gekoppelt. Ich will schnell das Endgame erreichen und die schwierigsten Inhalte spielen. Wenn ich nicht viel Herzblut in ein Spiel investieren kann, lasse ich es lieber ganz bleiben.

Mit die meiste Zeit meines Lebens ist wohl in World of Warcraft geflossen. Meine Aufgabe als Raid-Leiter in WoW habe ich damals aufgegeben, als ich das Abitur gemacht habe. Mir hat die Zeit gefehlt, intensiv genug spielen zu können.

WoW aufzugeben, ist mir als junger Mensch alles andere als leicht gefallen

Zu Legion bin ich wieder eingestiegen. Als es jedoch daran ging, in dem Addon mythisch zu raiden, habe ich meine WoW-Karriere zugunsten meines Master-Studiums wieder aufgegeben.

Es kam mir nicht einmal in den Sinn, einfach so ein bisschen World of Warcraft zu spielen. Und eben nicht vier Mal die Woche Raiden zu gehen und unzählige Stunden in die Vorbereitung zu stecken. Das hätte mich nicht erfüllt.

Star Wars: The Old Republic (SWTOR) habe ich zunächst wie bei ESO der Quests wegen gespielt. Bin jedoch schnell in eine Gilde geraten und letztendlich beim Progress-Raid der schwierigsten Stufe gelandet. Als unsere Gilde auseinander gebrochen ist, habe ich mit dem Spiel aufgehört.

In Guild Wars 2 war es ähnlich. Ich hatte meine feste Gruppe für Dungeons, Fraktale und PvP. Als ich dann zwei Legendarys hatte, ist unsere Gilde und damit die Gruppe auseinander gegangen. So habe ich GW2 ebenfalls an den Nagel gehängt. Und das sind nur drei der Spiele, die ich nie wirklich casual spielen konnte.

Was wäre wenn?

So würde die „normale“ Larissa ESO spielen: Im Vergleich zu anderen MMORPGs bin ich bei ESO sehr entspannt unterwegs. Sonst brauche ich es für mein Seelenheil, schnell voran zu kommen. Ich versuche für gewöhnlich, das Beste aus meinen Charakteren herauszuholen. Wie müsste ich also eigentlich ESO spielen?

In ESO würde sich die „normale“ Larissa bei einem neuen Charakter erstmal alles zur Klasse und der dazu besten Rasse durchlesen. Dann einen Guide nebenher offen haben, um die beste Skillung zu wählen.

Ich hätte womöglich alle Klassen mehrfach auf 50 mit was weiß ich wie vielen Champion-Points. Außerdem für alle einen Solo-Build, damit ich die Dungeons in ESO alleine bestreiten kann.

Und warum habe ich das nicht? Ganz einfach, weil ich nicht will. In ESO werfe ich meine sonstige Spielweise über Board. Ich kann euch nicht sagen, wieso das so ist.

In ESO sitze ich wie hier gern mit anderen Spielern im Haus und quatsche über Voice-Chat

Vielleicht liegt es an der Open-World und der Level-Anpassung. Ich kann jederzeit überall hin. Mein Level und meine Ausrüstung ist fast egal. Ich muss also nicht zwingend irgendetwas erreichen, um einen gewissen Inhalt spielen zu können.

Aber wahrscheinlich ist es einfach nur das Spielgefühl. Ich habe in ESO Lust darauf, casual zu spielen. Ich möchte mich einloggen, wann ich mag und tun, was ich will. Keine festen Raid-Termine oder sonstige Verpflichtungen. Und daran ist wohl auch nichts auszusetzen.

Wie ist das bei euch? Wie sehr seid ihr in Spielen auf Fortschritt aus?