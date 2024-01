Eines der besten Taktik-Spiele aus Deutschland kostet auf Steam gerade nur 4 Euro

Fans von Ninjas und Samurai aufgepasst: Eines der besten Taktik-Spiele der letzten Jahre gibt es derzeit stark reduziert auf Steam zu kaufen. MeinMMO-Autor CWaldboth erklärt, warum er ein großer Fan des Spiels ist – und was Waschbären damit zu tun haben.

Ich bin nicht der allergrößte Freund von Strategiespielen. Das sei vorausgeschickt, und sollte im Kopf behalten werden, wenn ich gleich eine Lobeshymne auf Shadow Tactics: Blades of the Shogun anstimme.

Das Spiel des deutschen Entwicklers Mimimi Games erschien 2016 und belebte quasi im Alleingang das totgeglaubte Genre der Echtzeit-Taktik wieder. Gemeint sind Spiele wie die alten Commandos-Teile oder auch Desperados, das ebenfalls von Mimimi einen dritten Ableger spendiert bekommen hat. Es ist trotz einiger sehr guter Spiele ein Genre, das verflucht scheint.

In diesen Spielen steuert man für gewöhnlich eine Gruppe aus mehreren Figuren, die alle über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Meist schleichend schlitzt und täuscht man sich durch anspruchsvolle Level voller Gegner, und das alles aus der isometrischen Perspektive.

Shadows Tactics ist als moderner Vertreter des Genres wärmstens zu empfehlen. Noch dazu kostet das Spiel aktuell schlappe 4 Euro auf Steam. Aber was macht es eigentlich so gut?

Eine sympathische Heldentruppe im alten Japan

Das Spiel besticht zunächst einmal durch sein Szenario. Die Geschichte spielt nämlich im Japan der frühen Edo-Zeit, also etwa um 1615. Ein Kriegsherr namens Kage-sama taucht plötzlich auf und bringt den gerade erst wieder hergestellten Frieden in Gefahr. Gemeinsam mit dem Ninja Hayato macht sich der Samurai Mugen auf, den Bösewicht zu stellen. Auf ihrer Reise durch das Land treffen sie auf drei weitere Charaktere, die sich der Heldentruppe ebenfalls anschließen.

Die fünf Figuren spielen sich alle grundlegend verschieden. Während Mugen ein klassischer Tank ist, der mit seinem Katana ordentlich austeilt und selbst die starken Samurai-Gegner allein bezwingt, gibt es andererseits auch Charaktere wie die Diebin Yuki. Sie nutzt eine Kombination aus Fallen und dem Lockruf ihrer Flöte, um Gegner ins Nirvana zu schicken.

Besonders kurios ist Takuma, ein alternder Mann, der mit seinem Scharfschützengewehr auf lange Distanz ordentlich Schaden austeilt. An seiner Seite ist der Waschbär Tanuki, der Gegner ablenken kann.

Neben den verschiedenen Fähigkeiten, die alle sehr viel Spaß machen, sind es auch die Charaktere selbst, die mir gut gefallen. Zwar ist die Geschichte des Spiels nicht sonderlich komplex, da der Fokus klar auf dem Gameplay liegt. Die Figuren werden in den wenigen Dialogen aber gut charakterisiert.

Das Spiel ist eine echte Herausforderung

Eines haben alle fünf Figuren gemeinsam: Sie halten nicht viel aus. Shadow Tactics macht von Anfang an klar, dass die direkte Konfrontation mit dem Feind die schlechteste aller Möglichkeiten ist.

Deswegen schleicht man zumeist. Wählt man einen Gegner an, wird dessen Sichtkegel angezeigt. So weiß man als Spieler stets, ob man noch versteckt ist, oder gleich entdeckt wird. Und hier beginnt der Spaß erst so richtig: Die Gegner stehen nämlich nur selten statisch herum, sondern patrouillieren von A nach B über die hübsch gestalteten Karten. Es gilt also, die eigenen Aktionen präzise zu planen, sekundengenau Fähigkeiten zu aktivieren und Feinde so ums Eck zu bringen.

Das ist gerade in den letzten der 13 Missionen eine echte Herausforderung. Erinnert ihr euch, was ich eingangs geschrieben habe? Dass ich nicht der größte Stratege bin? Ja, das stimmt. Und trotzdem hatte ich kein Problem damit, mich dem hohen Schwierigkeitsgrad auszusetzen. Trotzdem habe ich mein Glück versucht, nur um zu scheitern und aus meinen Fehlern zu lernen. Ich habe neu geladen (ja, das werdet ihr oft tun), und es noch einmal probiert.

Es ist dem exzellenten Game-Design von Mimimi zu verdanken, dass sich selbst die kniffligsten Passagen nie unfair anfühlen. Im Gegenteil: Der Fehler liegt bei mir, und das weiß ich.

Wenn ein Plan funktioniert, ist das unglaublich befriedigend und gibt mir das Gefühl, durch geschicktes Vorgehen wirklich jede noch so schwere Stelle meistern zu können.

Shadow Tactics ist modern und komfortabel

Ja, ich höre schon die Stimmen jener, die nun sagen: Echtzeit-Taktik ist doch ein verstaubtes Genre, das der Vergangenheit angehört. Ich widerspreche und lade dazu ein, dem Spiel eine Chance zu geben. Denn Mimimi Games hat das Genre modernisiert und an den richtigen Stellen Komfortfunktionen eingebaut. Beispielsweise erinnert einen das Spiel daran, wenn man längere Zeit nicht gespeichert hat. Vorbildlich!

Auf Shadow Tactics folgten noch Desperados 3 (2020) und Shadow Gambit: The Cursed Crew aus dem letzten Jahr. Dann war leider Schluss für das Studio aus München. Mimimi Games schloss seine Pforten. Als Grund wurden steigende Produktionskosten angegeben (via mimimi.games). Außerdem wäre die Finanzierung neuer Projekte ungewiss.

Das ist schade, denn die Spiele des Studios konnten durchweg überzeugen und bereiten großen Spaß. Aktuell könnt ihr Shadow Tactics, sowie den DLC Aiko’s Choice im Steam Sale von Daedelic (Publisher) kaufen. Das Hauptspiel ist um 90 % reduziert und kostet 3,99 €, die Erweiterung 4,99 €. Der Sale endet am Donnerstag, dem 01. Februar 2024.

Es ist die perfekte Gelegenheit, das Spiel, und möglicherweise ein ganzes Genre neu zu entdecken. Auch das nachfolgende Spiel, Desperados 3 ist zu empfehlen und auch immer wieder bei Steam im Sale.