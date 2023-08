Deutsches Taktik-Spiel ist wie ein RTS im Wilden Westen, kostet gerade nur 10 € auf Steam, ist 96 % positiv

Das Stealth-Taktik-Genre ist zwar kein riesiges Genre, doch tot ist es auch nicht. In unregelmäßigen Abständen erscheinen noch genug Perlen dieser Nische und viele davon kommen sogar aus Deutschland. Das grandiose Desperados 3 gibt es momentan sogar für nur 10 € auf Steam.

Was ist Desperados 3 für ein Spiel? Desperados 3 gehört zum RTS-Genre. Ihr müsst euren Charakteren in Echtzeit Befehle geben, die Missionen erledigen müssen. Das Setting spielt hier im Wilden Westen, somit sind auch die Fähigkeiten, Waffen und Charaktere daran angepasst.

Desperados 3 ist dabei besonders, weil man immer genaue Indikatoren der eigenen Aktionen hat. Der Sichtkegel der Gegner wird angezeigt, wodurch man möglichst viele Informationen hat, um seine Charaktere zu bewegen. Der Fokus liegt hier auf Stealth und die beste Route und Taktik, die Gegner zu erledigen.

Was bietet das Spiel noch? Einige Features wurden eingebaut, damit das Genre einen modernen Anstrich erhält.

5 Charaktere, die sich spielerisch unterscheiden und zum Setting passen

Hohe Entscheidungsfreiheit

Stealth ist wichtig, aber auch Action in Form von Schießereien oder Explosionen

Diverse Schwierigkeitsgrad-Optionen

Im Showdown-Modus kann man sogar pausieren, wenn man besser planen möchte

Auch außerhalb der Story gibt es viel zu tun

Das deutsche Studio Mimimi Games hat erfolgreich versucht, das RTS-Genre zu nehmen und es modern und gut umzusetzen. Auch Taktik aus Fernost kann begeistern. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut in Tactics Ogre: Reborn rein:

Eines der besten Taktik-RPGs aller Zeiten startet auf Steam – Sogar der Chef von Final Fantasy 14 empfiehlt es

Wie wird das Spiel bewertet? Auf Steam hat das Spiel bei über 8000 Bewertungen 96 % positive Reviews. Die Spieler loben vor allem, wie gut das Genre umgesetzt wird.

.dts: Mimimi bekommt ganz klar den Daumen hoch. Super Studio, super Spiel! Ich freu mich, dass das Genre wieder gescheiten Nachschub bekommt!

_A_pol_A_: Desperados 3 ist ein geniales Spiel, das die Vorlage von dem ersten Desperados exzellent umsetzt.

DaNi-San.<3: Ich kann dieses Spiel nur jedem empfehlen, der auf schwierige Games steht. Gameplay, Grafik und Atmosphäre sind sehr stimmig und passen perfekt zum Spiel.

Wenn ihr Taktik-Spiele mögt, dann lohnt sich ein Blick auf Desperados 3 auf jeden Fall. Habt ihr daran gefallen gefunden, dann bietet euch Mimimi Games auch noch Shadow Tactics: Blade of the Shogun oder bald auch Shadows Gambit: The Cursed Crew.

Das Spiel The Last Spell könnte was für euch sein, wenn ihr Taktik mit Rogue-Lite-Elementen mögt:

Taktik-RPG startet auf Steam, ist 91 % positiv – „Kombiniert die besten Elemente von Tower Defense, Zombie-Apokalypse und Basenbau“