Steam: Ein Gaming-Genre ist verflucht, zerstört tolle Studios, obwohl die Spiele richtig gut sind

Ein Genre wird Studios gerade zum Verhängnis: Taktik-Strategie-Spiele, die auf Stealth setzen. Obwohl die Games „The Lamplighter League“ und „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ gute bis herausragende Kritiken auf Steam einfuhren, sind die Spielerzahlen niedrig. Das treibt die Studios hinter den Spielen in die Knie. Erst erwischte es Mimimi Games in München, jetzt hat auch Harebrained Schemes ein ernsthaftes Problem. Es kam zu Massenentlassungen und Publisher Paradox trennt sich vom Studio.

Was ist das für ein Genre?

Das Genre kann man als „Taktisches Rollenspiel mit Stealth-Elementen“ bezeichnen.

Die Spiele wirken oft wie digitalisierte Versionen von Tabletop-Games, in denen man hübsche Figuren über das Feld zieht und taktische Entscheidungen trifft.

Dabei kann man die Figuren, die man zieht, wie in einem Rollenspiel weiterentwickeln, ihnen Skills und Items geben.

Trotz 95 % positiver Reviews – ein Flop auf Steam

Das sind die Spiele:

Shadow Gambit: The Cursed Crew erschien am 17. August 2023 auf Steam – und hat dort 95 % positive Bewertungen. Auf Metacritic hat es 85 %.

„The Lamplighters League“ kam am 3. Oktober zu Steam und hat 72 % positive Reviews. Bei Metacritic hat das Spiel mit dem spannenden 30er-Jahre-Setting 75 %.

So äußert sich der Fluch: Beide Spiele konnten zum Release auf Steam nicht überzeugen. Die Spielerzahlen blieben weit unter den Erwartungen und das hat bittere Konsequenzen für beide Studios.

Paradox trennt sich von Studio hinter “The Lamplighters League”

So erging es Harebrained Schemes: Der Publisher von „The Lamplighters League”, Paradox Interactive, gab zuerst seine Enttäuschung über das Spiel bekannt. Das werde etwa 22,8 Millionen $ Verlust einspielen.

Laut Berichten von ehemaligen Mitarbeitern war es schon im Juli zu tiefgreifenden Entlassungen im Studio gekommen (via resetera). Diese Entlassungen wurden mittlerweile von dem Studio bestätigt: Als die Haupt-Entwicklung an The Lamplighters League abgeschlossen war, schrumpfte das Team von “voller Stärke” auf ein “Post-Launch-Entwicklungs”-Team, weil es kein neues Projekt gab, zu dem Mitarbeiter wechseln konnte.

Paradox hatte die Entwickler 2018 gekauft – Harebrained Schemes sind unter anderem für Spiele zu BattleTech und Shadowrun bekannt.

Nun kündigte Paradox sogar an, sich vom Entwickler „Harebrained Schemes“ zu trennen. Ab dem 1. Januar 2024 wird das Studio wieder unabhängig sein (via pcgamer).

Harebrained Schemes wollte offenbar wieder ein Spiel in dem Genre entwickeln, aber Paradox entscheid, so ein Spiel passe nicht mehr ins Portfolio.

Eines der besten deutschen Gaming-Studios gibt auf

So erging es Mimimi Games: Das Studio aus München traf es sogar noch härter. Das Team in München war auf diese Art von Strategie-Spiel spezialisiert, hatte sich über die Jahre eine Fan-Base aufgebaut und sich einen guten Namen erarbeitet.

Doch nach dem kommerziellen Misserfolg von Shadow Gambit entschieden die Gründer, das Studio aufzugeben.

Die Belastung sei zu hoch. Gerade die Schwierigkeit, immer wieder neue Geldquellen aufzutun, wurde als Grund genannt.

Genre war schon immer nischig- Nun kommt Baldur’s Gate 3 hinzu

Warum läuft das Genre so schlecht? Es kommen mindestens drei Sachen zusammen:

Strategie-Spiele mit Stealth-Elementen sind eine Nische und ein „Liebhaber“-Genre. Es gibt Genreklassiker, aber so viele Fans hat das Genre einfach nicht. Stealth-Spiele mit Action-Elemente wie Spiele der Reihe “The Thief” sind offenbar beliebter.

Es ist sehr schwer, Spiele des Genres in irgendeiner Form über Trailer oder Twitch zu vermarkten. Das sind keine Games, die toll anzusehen sind.

Beide Spiele erschienen noch mitten im Hype zu Baldur’s Gate 3 – das bietet mit rundenbasierten Taktik-Kämpfen ein ähnliches Gameplay, wenn auch mit anderem Schwerpunkt, und scheint zum Misserfolg des Genres beizutragen.

Mehr zum Ende von Mimimi Games:

