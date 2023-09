Steam: Strategie-Genies wollen ihr neues cooles Spiel über Twitch bewerben – Läuft nur so mittel

Die schwedischen Entwickler Paradox Interactive gelten als Genies, was Rundstrategie-Spiele im historischen Setting angeht. Mit „The Lamplighters League“ (Steam, Xbox, Game Pass) vertreiben sie jetzt ein neues Spiel und wollten es am 28.9. über gekaufte Twitch-Streams bewerben. Das lief irgendwie nicht so gut, sagt MeinMMO-Autor Schuhmann.

Was ist das für ein Spiel?

The Lampglighters League ist ein Runden-Strategiespiel, in dem ihr 3 oder 4 Helden steuert und gegen Gruppen von „Sehen aus wie Nazis, sind aber keine“-Schergen antretet. Spielerisch wirkt es wie eine Mischung aus Evil Genius (die Strategie-Karte) und X-Com (die Kämpfe)

Eine Besonderheit ist, dass ihr vorm Start eines Kampfs die Möglichkeit habt, schon einige Gegner zu eliminieren.

Das Spiel hat den Look der „Die Mumie kehrt zurück“-Filme, wird aber auch gerne mit Indiana Jones verglichen.

In ersten Tests bekam das Spiel von der GameStar eine 82 % Wertung, PC Gamer fand aber wenig Gefallen an und strafte es mit 62 % ab. Auf Metacritic steht das bei Spiel bei 75 %.

Am 3. Oktober geht The Lamplighters League los – aktuell ist eine Demo auf Steam spielbar:

Entwickler will Spiel, das nichts für Twitch ist, über Twitch bewerben

Was ist das Problem mit so einem Spiel? So ein Spiel ist normalerweise überhaupt nichts für Twitch. Das hat mindestens drei Gründe:

Zum einen mögen wir Deutschen das Genre “Rundenstrategie-Spiel” viel mehr als der Rest der Welt. Auch der Release des ähnlich gelagerten Jagged Alliance 3 interessierte kaum wen außerhalb von Deutschland. Jagged Aliiance 3 belegt auf Twitch aktuell Rang 552

Zum anderen sind Singleplayer-Spiele auf Twitch ohnehin schwierig, gerade lineare, weil man sich spoilert, wenn man da zuschaut. Ausnahmen sind Horror-Spiele, bei denen man sich freut, wenn sich der Streamer erschreckt, oder sehr kreative Spiele wie Baldur’s Gate 3

The Lamplighters League ist vom Gameplay eher langsam und daher nicht so spannend, um dort zuzuschauen

Im Normalfall würde das Spiel zum Release am 3. Oktober also kaum wen über Twitch interessieren.

Paradox bucht Sponsoring bei großen Streamern

Das war der Plan von Paradox: Paradox Interactive hat bei einigen großen US-Streamern ein Sponsoring gebucht und das auf den 28.9. gelegt: Die beiden mit Abstand größten Streamern waren LIRIK (3 Millionen Follower auf Twitch) und CohhCarnage (1,5 Millionen Follower auf Steam).

Das sind Variety-Streamer, von denen man weiß, dass sie ein Herz für Indie-Spiele haben. CohhCarnage war auch der größte Streamer zu Jagged Alliance 3 und lag bei Baldur’s Gate 3 weit vorne.

Ging der Plan auf? Nein, leider nicht. CohhCarnage vermasselte das Embargo und zeigte das Spiel schon am 27. September für 2 Stunden. Am 28. September legte er dann noch 2 Stunden nach.

LIRIK hielt sich zwar an den Plan, zeigte das Spiel aber ebenfalls die vereinbarten 2 Stunden und keine Minute mehr.

Wechsel von Counter-Strike 2 zu The Lamlighters League kostet jeden 2. Zuschauer

Das war das Problem der Streamer: Beide Streamer waren mit einem anderen Spiel live auf Twitch und mussten jeweils ihren eigentlichen Stream unterbrechen und das, was sie spielen wollten, zugunsten von „The Lamplighters League“ runterregeln. Dabei verschwanden auch viele Zuschauer:

Lirik hatte fast 20.000 Zuschauer, als er in Counter-Strike 2 aktiv war. Der krasse Themenwechsel von Shooter zu Strategiespiel vertrieb ihm fast jeden 2. Zuschauer. Am Ende des Streams hatte er noch 9.400.

Bei Cohh Carnage lief es etwas besser: Doch statt 12.000 Zuschauer, die ihm einige Stunden vorher bei Cyberpunk 2077 zugesehen hatten, waren es nur 7.000 bei dem Strategiespiel. Von seinen Spitzenwerten der Woche um die 20.000 Zuschauer war er weit eg.

So richtig Lust drauf, das Spiel jetzt zu zeigen, schien LIRIK ohnehin nicht zu haben: Der machte das Game mitten in einer Mission aus, als die zwei Stunden rum waren und moderierte relativ lustlos ab, das Spiele gebe es ja auch im GamePass.

Was wäre besser gewesen? Der deutlich bessere Sponsoring-Partner für Paradox Interactive war wohl der auf Strategie spezialisierte deutsche Twitch-Streamer Writing Bull, der sich schon auf der gamescom auf das Spiel gefreut hatte (via gamestar).

Der zeigte knapp 4 Stunden „The Lamoplighters League“ zwar nur vor etwa 450 Zuschauern, aber die blieben stabil dabei. Writing Bull, der auch schon Jagged Allaince 3 ausgiebig gezeigt hat, dürfte die richtige Zielgruppe für den Stream erreicht haben..

Steinwallen, bei dem Paradox eigentlich auch gebucht hatte, streamte nicht.

Sponsoring-Geld für Strategiespiel kauft nur kurzen Hype, aber er verblasst schnell

Das war das Problem: Paradox hat sich mit dem Sponsoring-Geld tatsächlich nur eine “sehr kleine” Watchtime-Spitze gekauft und ausgerechnet mitten im Hype für Counter-Strike 2 und Cyberpunk.

Sobald diese Spitze vorbei war, hat keiner mehr The Lamplighters League auf Twitch gezeigt: Schon am Tag danach zeigt nur ein einziger Kanal weltweit das Spiel, der deutsche Twitch-Streamer Moerp vor 171 Zuschauer.

Eine ähnliche Erfahrung musste Amazon mal bei dem Shooter “Crucible” machen: Zum Release kaufte man sich zwar einige der besten und teuersten Streamer ein, aber das brachte überhaupt nichts und das Spiel war dann rasch erledigt.

Wann kommt das Spiel raus? „The Lamplighters League“ erscheint am 3. Oktober auf Steam und wird auch im Game Pass landen. Bereits jetzt steht eine Demo zur Verfügung.

