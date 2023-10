Neues Spiel der Strategie-Genies aus Schweden kostete 28 Millionen Euro, ist dennoch für Publisher „eine große Enttäuschung“

Life By You gilt als direkter Konkurrent für Die Sims und wirkt auf den ersten Blick sehr vielversprechend: Neues Spiel auf Steam wird Sims für Erwachsene – Aber mit Nacktheit, weil es aus Europa kommt

Paradox Interactive hat noch einige Eisen im Feuer, mit denen sie die Kosten wieder reinholen könnte. Dazu zählen beispielsweise Life By You, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und Cities: Skylines II.

Die „kommerzielle Rezeption“ sei hingegen zu schwach gewesen, was bedeutet, dass nicht genug Exemplare verkauft werden konnten. Paradox gesteht sich ein, dass Spieleprojekte von Natur aus riskant seien, doch am Ende des Tages habe das Team „nicht die Leistung erbracht, die es sollte“:

Dabei sah The Lamplighters League in ersten Bildern vielversprechend aus:

Trotz der eher positiven Wertung ist The Lamplighters League ein finanzielles Desaster für den Publisher. In einer Meldung teilte Paradox Interaktive mit , dass es eine Umsatzprognose vorgenommen und dabei festgestellt hat, dass die Kosten von rund 28 Millionen Euro nicht mehr reingeholt werden können.

Was ist The Lamplighters League?

