Das neue Doom hat monströse Waffen und ihre Namen sind genauso albern und passend, wie ihr denkt

Wann soll Doom: The Dark Ages veröffentlicht werden? Der Start von neuen Doom Teil soll 2025 erfolgen. Das Spiel soll auf PS5, XBOX Series X, PC und im Gamepass erscheinen. Damit wird das neue Doom zu einem der ersten Spiele von Microsoft gehören, dass auch auf der Playstation erscheinen wird. Das Spiel schickt euch, wie der Name schon andeutet, ins Mittelalter.

Er sagt, das Studio hätte es sich zur Aufgabe gemacht, „die Waffen so zu gestalten, dass sie sich wie die mächtigsten anfühlen, die man je in einem Doom-Spiel in der Hand hatte, wie der Schädelbrecher, den man im Teaser gesehen hat“.

Was für Waffen sind das? Der neue „Doom: The Dark Ages“-Trailer begeisterte die Fans der Reihe. ID Software zeigte im Trailer fast zwei Minuten voller Gameplay. Doch das Augenmerk der Zuschauer richtete sich auch auf die drei unterschiedlichen Waffen, die im Trailer zu sehen waren.

