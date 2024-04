Hersteller kombiniert 120 Gaming-Tastaturen zu einem Bildschirm mit 16.777.216 Farbtönen

Was sagen andere zu dem Konstrukt? Die Tastatur-Wand findet in der Community viel Zuspruch. Ein 30 Sekunden langes Video auf YouTube und TikTok mit einer Spielszene aus Doom wird fleißig kommentiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was für ein Bildschirm ist das? Der Bildschirm wurde auf der diesjährigen Gaming-Messe Pax East in den Vereinigten Staaten präsentiert. Das Konstrukt besteht aus insgesamt 120 Gaming-Tastaturen, die zusammengeschaltet wurden.

Kaum ein Gaming-PC kommt heute ohne RGB-Beleuchtung aus. Inzwischen sind nahezu alle Komponenten eines Rechners auch in einer leuchtenden Version erhältlich, um damit ein kleines RGB-Kunstwerk zu erschaffen. Passend dazu kann man auch seine Peripheriegeräte in unterschiedlichsten Farbvariationen erstrahlen lassen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to