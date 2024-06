Das neuste LEGO-Spiel für PS5 überzeugt mit dem Trailer sogar Leute, die gar kein LEGO mögen

Im Rahmen des Summer Game Fest 2024 wurden viele neue Spiele vorgestellt, auf die ihr euch ab jetzt freuen könnt. Der Trailer zum neuen PS5-Spiel eines großen Franchise überzeugte sogar die Spieler, die mit den Vorgängern nichts anfangen konnten.

Um welches Spiel geht es hier? LEGO Horizon Adventures ist das neuste Spiel, der LEGO-Spiele für die Playstation 5. Das neue Action-Abenteuer des Franchise soll Ende 2024 auf der Konsole, sowie auf dem PC und der Nintendo Switch erscheinen.

Entwickelt wurde das Spiel gemeinsam von Guerrilla und Studio Gobo und wird eine Geschichte erzählen, inspiriert von den Ereignissen der Welt von Horizon erzählen. Alles eben in dem typischen LEGO-Stil und mit dem verspielten Gameplay und einem Koop-Modus, den schon einige Games vorher boten.

LEGO-Spiele haben auf der Playstation schon eine lange Geschichte hinter sich. Bereits auf der Playstation 1 konntet ihr zum Beispiel bei LEGO Insel 2 oder LEGO City die kleinen Spielfiguren steuern. Irgendwann wurden dann aber vor allem die Videospiele beliebt, die in Zusammenarbeit mit einem anderen Franchise entstanden, sowie LEGO Marvel, LEGO Star Wars oder LEGO Harry Potter.

Was sagt die Community zu LEGO Horizon Adventures? Man kann wohl relativ sicher behaupten, dass man als Spieler die LEGO-Spiele entweder feiert und liebt, oder einfach gar nichts mit ihnen anfangen kann.

Das angekündigte Spiel rund um die kleine LEGO-Aloy scheint jetzt aber sogar Spieler neugierig zu machen, die sich vorher nicht wirklich dafür begeistern konnten.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus etwa kann mit LEGO gar nichts anfangen. Aber selbst er meint: Schon die Ankündigung auf dem Summer Game Fest hat mir super gefallen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Hotdog-Mann soll, aber die Horizon-Welt in LEGO sieht super aus. Das werde ich mir ziemlich sicher ansehen.

„Das war nicht, was ich im Kopf hatte“

Aber auch in den Kommentaren (via YouTube) findet man einige Spieler, die von dem Trailer und dem Konzept begeistert sind, obwohl sie mit diesem Crossover kaum gerechnet haben. „Lange habe ich mir gewünscht, dass PlayStation mit den hyper-realistischen Spielen zurückfährt und mehr Spiele für von ihren albernen IPs bringen. Das war nicht, was ich im Kopf hatte, aber das hat mich nicht abgehalten während dem ganzen Trailer zu lächeln“, heißt es in einem Kommentar.

Ein User schreibt, dass er nicht glauben kann, dass wir wirklich ein LEGO-Spiel bekommen, das spaßig aussieht. Ein anderer ist sogar der Meinung, dass es das beste Spiel des Summer Game Fest 2024 sei. „Sieht ernsthaft spaßiger aus, als die Hauptspiele“, heißt es in einem Kommentar.

Viele User kommen jetzt sogar schon auf neue Ideen und wünschen sich zu jeder Playstation-IP ein eigenes LEGO-Spiel. Uncharted, The Last Of Us oder God Of War sind da nur ein paar Beispiele aus den Kommentaren. Ein User schreibt, dass er sich sogar ein LEGO-Bloodborne wünschen würde.