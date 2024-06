Solo-Entwickler landete mit 20 einen viralen Hit auf Steam, jetzt zeigt er sein neues Spiel beim großen Summer Game Fest

MeinMMO hat das Summer Game Fest live bis tief in die Nacht für euch verfolgt. In unserer Übersicht könnt ihr die besonderen Highlights der Show nachlesen und Trailer zu spannenden anstehenden Spielen finden: Summer Game Fest 2024: Once Human und Son Goku sind die Stars, aber Paul Atreides stiehlt ihnen die Show

Wann erscheint das Spiel? Das Spiel soll voraussichtlich im Jahr 2025 erscheinen. Der Entwickler gibt in seinem Trailer jedoch direkt bekannt, dass es vielleicht in diesem Jahr erscheint und er sich nicht sicher sei, wann das Spiel wirklich erscheinen wird.

Cuffbust ist ein Multiplayer-Spiel, in dem ihr mit bis zu 20 Leuten spielen könnt. Zusätzlich kommt das Spiel mit einem Proximity-Chat, was bedeutet, dass ihr euch im Spiel hören könnt, aber bei größerer Entfernung voneinander nicht mehr.

Worum geht es in dem neuen Spiel? Der Entwickler veröffentlicht kurz nach der Ankündigung von Cuffbust ein Video auf seinem YouTube -Kanal, in dem er auf die Idee des Spiels und die Hintergründe eingeht.

Um wen geht es? Es handelt sich um den jungen Entwickler Gavin Eisenbeisz, der mit seinem Spiel Choo-Choo Charles die Steam-Charts eroberte. Er brachte sich bereits in jungen Jahren das Entwickeln selbst bei und landete mit seinem Spiel einen Hit auf Steam mit über 13.000 positiven Reviews (via Steam DB ).

