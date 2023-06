Diablo 4: Einfacher Trick am PC macht euer Pferd viel schneller

Im späteren Verlauf der Story von Diablo 4 schaltet ihr Pferde frei, mit denen ihr euch schneller durch die große Spielwelt bewegen könnt. Ein kleiner Trick lässt euch die Geschwindigkeit aber variieren und deutlich erhöhen.

In Diablo 4 ist vor allem im Endgame alles auf Effizienz getrimmt. Man will so schnell und effizient wie möglich Looten, Leveln und Gegner schnetzeln.

Für eine schnellere Fortbewegung erhaltet ihr im Verlauf der Akte ein Mount in Form eines Pferdes. Das Pferd könnt ihr auch kostümieren, ohne Geld auszugeben.

Falls ihr das Pferd schon habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass die Geschwindigkeit des Pferdes ohne ersichtlichen Grund variiert. Dahinter steckt ein einfacher Trick.

Hier seht ihr, wie ihr euer erstes Reittier freischaltet:

Wie wird das Pferd schneller? Der User FloridaMan156 erklärt in seinem Reddit-Post, wie die Geschwindigkeit des Mounts funktioniert.

Wenn der Maus-Cursor zu nah am eigenen Charakter ist, ist das Pferd langsamer. Dementsprechend müsst ihr den Cursor eurer Maus so weit wie möglich von eurem Charakter entfernen, wenn ihr schneller unterwegs sein wollt – am besten in die Richtung, in die ihr reitet.

Ihr müsst auch darauf achten, dass euer Cursor nicht über euren Fertigkeiten-Symbolen liegt. Das verlangsamt euer Pferd. Ihr könnt das User-Interface auch in den Optionen auch in die andere Ecke verschieben, wenn ihr das für nötig haltet.

Da dies wohl ein Bug ist, kann man davon ausgehen, dass in zukünftigen Patches die Geschwindigkeit unabhängig von der Mausposition gleich bleibt. In den aktuellen Patch Notes ist dies noch nicht aufgegriffen worden.

Diese Methode funktioniert nur auf dem PC. Auf der Konsole sollte die Geschwindigkeit immer auf dem Maximum sein.

Das Mount ist vor allem in einem Spiel wie Diablo 4 unglaublich nützlich, wenn man so effizient wie möglich spielen will. Die große Open-World hat viel zu bieten und ist zu Pferd eben angenehmer zu bereisen als zu Fuß.

Wollt ihr zusätzlich zur richtigen Geschwindigkeit des Pferdes auch schnell leveln, dann haben wir einen Level-Guide für euch.