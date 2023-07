Diablo 4: Spieler fühlen sich von Blizzard hereingelegt – „Ich weigere mich, das Spiel zu zocken“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Warum ist das Spiel so verhasst? Es liegt ausschließlich an den Mikro-Transaktionen, dass Diablo-Spieler so ablehnend auf Immortal reagieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Webseite Dotesports spricht sogar von einem „trojanischen Pferd“: Man nutzte also Diablo 4, um Infos über Diablo Immortal an viele Spieler zu schmuggeln.

Das ist ihre Beschwerde: Auf reddit gibt es einen Thread mit fast 9.000 Upvotes, wo man sich darüber ärgert, dass in dem großen Live-Stream Blizzard-Mitarbeiter versucht hätten, das gewaltige Interesse an Diablo 4 und der Season 1 dazu zu nutzen, um ihr angeblich unbeliebtes Mobile-Spiel „Diablo Immortal“ zu bewerben.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Insert

You are going to send email to