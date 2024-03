Diablo 4: Spieler nutzen unfaire Strategien, um in den Leaderboards zu punkten

Die Leaderboards sind seit ungefähr einer Woche in Diablo 4 verfügbar und Spieler nutzen schon jetzt unfaire Strategien, um möglichst viele Punkte im Gauntlet zu sammeln.

Seit Patch 1.3.3 sind die Leaderboards in Diablo 4 verfügbar und damit verbunden die „Gauntlets“ (in der deutschen Fassung „Herausforderung“ oder „Prüfung“). In wöchentlich wechselnden Dungeons könnt ihr euch mit anderen Spielerinnen und Spielern messen.

Am wichtigsten ist hier eure Strategie und das Tempo. Um möglichst effizient durch den Dungeon zu kommen und viele Punkte zu sammeln, ist es somit hilfreich, sich eine Route und eine Vorgehensweise zu überlegen und das bei den Durchgängen weiter auszubauen.

Spieler haben jetzt offenbar eine Strategie herausgefunden, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Wie die Strategie genau funktioniert, werden wir nicht ausführen. Bedenkt, dass Blizzard beim Ausnutzen von Fehlern nicht für seine Gnade bekannt ist. Ein Streamer hat sich die Strategie angesehen.

„Und das ist der Grund, warum sie dringend einen PTR brauchen“

Was ist das für ein Exploit? In einem Stream testet Diablo-Experte Rob2628, der für seine OP-Builds bekannt ist, die Strategie, die ihm im Chat beschrieben wird. Er nutzt im Dungeon einen Exploit, mit dem er direkt alle Gegner auf sich hat und einen dicken Buff erhält.

Was sagt der Streamer dazu? Rob zeigt sich sichtlich überrascht über die Strategie und sagt ironisch: „Gutes System. Ach, scheiße ey.“ Später wiederholt er mehrfach „Was zur Hölle.“ Und stellt fest: „Das ist beschissen.“ Er lacht, schlägt gleichzeitig die Hand vor das Gesicht. Die Situation hat er als Clip auf Twitch festgehalten.

Als er den Dungeon verlassen will und auf „Prüfung beenden“ klickt, wird der Timer zwar abgebrochen, er verbleibt aber im Dungeon. Auch der Button „Dungeon verlassen“ über das Emote-Rad funktioniert nicht. Sein Fazit: „Ich freue mich auf den PTR, man.“ (Public Test Realm, zu Deutsch: öffentlicher Test-Server).

Was ist das Problem daran? Mit der Strategie könnten sich Spieler einen unfairen Vorteil in den Gauntlets verschaffen und das Farmen der Punkte vorantreiben. Gäbe es einen Test-Server, würden solche Probleme und Fehler schon vorher auffallen, bevor die Features auf die „richtigen“ Server kommen.

Die Entwickler äußerten in ihrem letzten Campfire Chat Livestream bereits, dass zu Season 4 ein öffentlicher Test-Server in Diablo 4 kommen soll.

Was sagt die Community dazu? Im Chat von Rob2628 schreibt sein Moderator: „Es ist erst die erste Woche, und sie ist noch nicht einmal vorbei.“ Der Clip wurde auf Reddit am 10. März in einem Beitrag aufgegriffen. Der Top-Kommentar kommt von „cinderson“. Er schreibt: „Gut, dass [das Leaderboard] verschoben wurde, um die Fehler zu beseitigen.“

Ein Nutzer spricht die Notwendigkeit eines Test-Servers an, auf die auch schon Rob verwiesen hat:

Und das ist der Grund, warum sie dringend einen PTR brauchen, nicht nur für große Änderungen, sondern auch für die kleinsten Änderungen an irgendeiner Mechanik. Ihnen fehlen erfahrene Spieler, sie können erfahrene Entwickler sein, aber sie wissen nicht, wie die Spieler denken, wie manche nach einem Glitch, Bug, Exploit zu ihren Gunsten suchen… So wie große Unternehmen manchmal Hacker anheuern, um Sicherheitssysteme zu entwickeln, müssen die Entwickler einige Spieler, die tatsächlich verstehen, wie das Spiel funktioniert, ihre Sachen ausprobieren lassen. ConstructionFrosty77 auf Reddit

Die erste Woche in den Gauntlets ist fast vorbei und die Spielerinnen und Spieler haben sich Plätze auf den Leaderboards erkämpft. Es gibt einzelne Ranglisten für Solo-Spieler und ihre Klassen und Ranglisten für verschiedene Gruppengrößen. Die Listen sind zusätzlich in Softcore und Hardcore unterteilt.

Welche Klassen und Builds in der ersten Woche dominieren, haben wir euch hier zusammengefasst, inklusive Beschreibung der Builds: Diablo 4: Leaderboards sind da – Das ist der aktuell beste Build für jede Klasse