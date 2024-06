Diablo 4: Ihr könnt ab heute schon Season 5 testen, aber nur kurz – So macht ihr mit

Zum Testen könnt ihr euch bereits einen ausgerüsteten Charakter auf Stufe 100 erstellen bzw. boosten lassen, damit ihr für die neuen Inhalte nicht erst leveln müsst. Der entsprechende NPC steht in Zarbinzet. Feedback könnt ihr im offiziellen Forum geben oder per Tool im Spiel.

Season 5 wird die letzte Saison vor der Erweiterung. Hier lest ihr alle Infos zu Vessel of Hatred , das Intro seht ihr im Video:

