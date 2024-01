Diablo 4 zeigt Teaser zu Season 3, Fans sehen in einem winzigen Detail ein lang ersehntes Feature

Ob das Absicht war oder nicht, lässt sich nur spekulieren. Aber die Verbindung zwischen dem Teaser und Path of Exiles sorgt bereits jetzt dafür, dass haufenweise Memes und teilweise spöttische Kommentare entstehen. Path of Exile gilt als das Top-Spiel, wenn es darum geht, die besten Alternativen zu Diablo zu finden.

Ein großer Teil der Community macht sich allerdings einen Spaß aus der Art, wie die Season jetzt angekündigt wurde. Die sich drehenden Zahnräder erinnern stark an Grinding Gear Games, die Macher vom größten Konkurrenten: Path of Exile.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Am 18. Januar wird es zudem einen Campfire Chat geben, in dem die Entwickler im Detail auf Season 3 eingehen und einige Fragen aus der Community beantworten werden. Einige Features, über die dort auch gesprochen wird, sind schon bekannt:

Wann gibt es mehr Infos? Im Tweet heißt es, dass am 16. Januar weitere Infos zur Season kommen sollen. Vermutlich werden an diesem Tag das Season-Thema sowie die wichtigsten Inhalte veröffentlicht.

Am 23. Januar startet Season 3 in Diablo 4 . Bis auf ein paar neue Features gibt es aber noch keine Informationen dazu, weder zum Thema noch zur Season-Mechanik. Jetzt hat Blizzard mit einem kurzen Teaser zumindest schon angedeutet, worum es geht.

